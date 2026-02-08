Ocean Tomo reforça sua expertise em radiofrequência, tecnologia sem fio e espectro com a chegada do diretor Dan Sleeter

A experiência de Sleeter abrangendo defesa, telecomunicações, aeroespacial e sistemas de missão segura fortalece a liderança técnica da empresa em engenharia reversa de tecnologia sem fio e análise de reivindicações de patentes.

NOVA YORK, 8 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A consultoria global J.S. Held anuncia hoje que o ex-engenheiro de sistemas de radiofrequência (RF) da Força Aérea dos EUA, Dan Sleeter, ingressou no grupo de Análise de Patentes e Engenharia Reversa da Ocean Tomo. Sleeter traz mais de 15 anos de experiência liderando equipes técnicas multifuncionais em programas de RF orientados por IA, ambientes de nuvem seguros e modelos ágeis de entrega que apoiam tanto clientes nacionais de defesa quanto comerciais.

Resumo da experiência de Dan Sleeter

Mais de 15 anos liderando equipes multifuncionais em programas de RF orientados por IA, ambientes de nuvem seguros e modelos de entrega ágeis.

Profunda experiência em sistemas de RF, gerenciamento de espectro, estruturas de aquisição e conformidade regulatória.

Sucesso comprovado no fornecimento de soluções alinhadas à missão, orientadas à inovação e tecnicamente rigorosas para o Departamento de Defesa e clientes comerciais.

Experiência especializada em comunicações seguras da NSA, TEMPEST/EMSEC, engenharia de RF classificada e análise de sinal habilitada para RFML/AI.

Traz insights de RF de nível nacional de segurança para análise de patentes, engenharia reversa e desconstrução de sistemas complexos.

Sleeter se baseia em uma base sólida do serviço da Força Aérea dos EUA e em uma profunda experiência prática em engenharia de RF para orientar os clientes em avaliações complexas de sistemas, desafios de espectro e questões de propriedade intelectual. Seu sucesso comprovado no gerenciamento de programas para o Departamento de Defesa dos EUA (DoD) e partes interessadas comerciais reflete um compromisso com o alinhamento de missões, rigor técnico e inovação.

"Dan traz uma rara combinação de experiência em RF de nível de segurança nacional, capacidade moderna de IA/ML e profundidade de engenharia prática", declarou Tim Dorney, PhD, Líder Técnico, Análise de Patentes e Engenharia Reversa. "Nossos clientes confiam em nós para interpretações precisas e defensáveis de tecnologias altamente complexas, e a experiência de Dan amplia significativamente o que nossa equipe pode oferecer."

A experiência de Sleeter abrange todo o ciclo de vida dos sistemas de RF — design, testes e manutenção de tecnologias que permitem redes 4G/5G, Wi-Fi, radar, comunicações por satélite e Bluetooth. Seu trabalho garante uma comunicação segura e livre de interferências nos setores de telecomunicações, aeroespacial, defesa e produtos eletrônicos.

"A experiência de Dan em comunicações seguras, conformidade com TEMPEST/EMSEC e engenharia de sistemas de RF classificados aumenta diretamente nossa capacidade de desconstruir tecnologias sem fio e de detecção modernas", acrescentou Sam Wiley, líder da equipe de Inteligência de Negócios Estratégicos, Análise de Patentes e Engenharia Reversa. "Sua experiência na aplicação de aprendizado de máquina de RF e automação à análise de espectro fornece uma vantagem poderosa para nossos clientes que enfrentam desafios intrincados de IP e técnicos."

Sleeter liderou iniciativas habilitadas por RF/IA para caracterizar o comportamento do sinal, detectar interferências e automatizar fluxos de trabalho de espectro em diversos ambientes de rádio definidos por software. Essa profundidade analítica prática se traduz em insights detalhados em nível de componente ao avaliar reivindicações de patentes, identificar caminhos de violação ou mapear arquiteturas de sistema para clientes da Ocean Tomo.

"À medida que nossos clientes enfrentam tecnologias cada vez mais sofisticadas e disputas igualmente complexas, a combinação de excelência técnica e disciplina analítica de Dan é exatamente o que nossa prática precisa", afirmou James E. Malackowski, cofundador da Ocean Tomo, diretor de Práticas de Propriedade Intelectual e diretor de Propriedade Intelectual da J.S. Held. "Estamos muito felizes em recebê-lo na equipe."

Conhecimento do setor

Antes de ingressar na Ocean Tomo, Sleeter atuou como engenheiro sênior de radiofrequência com:

Huntington Ingalls Industries – a maior empresa de construção naval militar dos EUA

– a maior empresa de construção naval militar dos EUA Alion Science and Technology (agora parte da HII Mission Technologies) – empresa líder em defesa que apoia o DoD e a comunidade de inteligência

(agora parte da HII Mission Technologies) – empresa líder em defesa que apoia o DoD e a comunidade de inteligência Silver Spring Network – fornecedora de IoT e tecnologias de rede inteligente

Ele também ocupou funções de engenharia de projeto e teste de RF com:

Verizon Wireless – líder global em comunicações 5G e de fibra óptica

– líder global em comunicações 5G e de fibra óptica L-3 Communications (agora parte da L3Harris) – grande empresa de defesa especializada em comunicações seguras e sistemas eletrônicos avançados

O entendimento exclusivo da Ocean Tomo sobre o valor da propriedade intelectual (PI) é impulsionado pelo envolvimento da empresa em todos os assuntos que envolvem ativos intangíveis, abrangendo planejamento estratégico, investimentos, disputas e transações. Os resultados do litígio refinam as metodologias de avaliação, enquanto os compromissos de consultoria são moldados por insights do mundo real, tanto da sala de reuniões quanto dos mercados públicos. Os resultados da transação — compra, venda e licenciamento de PI — validam as decisões estratégicas e informam como a PI é avaliada na prática. As avaliações da Ocean Tomo usadas pelos proprietários de PI para acessar o capital fornecem informações sobre como as instituições financeiras reconhecem a PI como um ativo financiável. Esse feedback contínuo fortalece a capacidade da equipe de fornecer insights confiáveis e acionáveis em todos os assuntos que envolvem ativos intangíveis. This continuous feedback strengthens the team's ability to deliver credible, actionable insights across all matters involving intangible assets.

