J.S. Held nombra a Jessica Larson vicepresidenta sénior de Transformación Digital

Nuevo cargo a nivel corporativo para impulsar la adopción, la innovación y la gestión de tecnologías avanzadas

NUEVA YORK, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La firma de consultoría global J.S. Held anuncia el nombramiento de Jessica Larson como vicepresidenta sénior de Transformación Digital. En este puesto, Jessica unificará y acelerará las iniciativas de transformación digital de la firma, a partir de las herramientas avanzadas que ya se utilizan en múltiples áreas de práctica. Su trabajo reforzará la forma en que los expertos de J.S. Held ofrecen información valiosa, claridad y resultados sólidos a los clientes, a la vez que respalda el crecimiento a largo plazo de la firma.

Bajo la supervisión del director ejecutivo Lee Spirer, Jessica actuará como socia estratégica en toda la firma, y trabajará en estrecha colaboración con los líderes de las distintas áreas de práctica para ampliar los casos de uso de gran impacto que permitan a los clientes beneficiarse del uso constante y eficiente de las tecnologías digitales, lo que respaldará la forma en que los expertos de J.S. Held prestan sus servicios a los clientes. Su mandato incluye aumentar la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas, establecer una gobernanza en toda la firma para su uso y garantizar que estas capacidades se implementen de manera responsable, lista para la empresa y segura.

"La incorporación de tecnología avanzada en toda nuestra firma tiene como objetivo potenciar la experiencia de nuestro personal para generar un impacto aún mayor en los clientes", afirmó Lee Spirer. "El liderazgo de Jessica nos ayudará a integrar de manera sistemática y disciplinada capacidades de inteligencia artificial (IA), como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la automatización inteligente, en todas nuestras prácticas. Al ampliar estas capacidades a toda la empresa, con una sólida alineación y supervisión, podemos acelerar la obtención de información valiosa, mejorar la prestación de servicios e impulsar un crecimiento sostenible, todo ello sin dejar de lado la confianza, la seguridad y la calidad que caracterizan a nuestra firma".

"A medida que ampliamos el uso de soluciones digitales, Jessica aporta una clara comprensión de la importancia de proteger los secretos comerciales, mantener una sólida seguridad de los datos y preservar la confidencialidad del cliente en cada paso. Su nombramiento garantiza que nuestro avance continuo en tecnología vaya acompañado de una gestión rigurosa y del respeto por la propiedad intelectual que tenemos a nuestro cargo, afirmó James E. Malackowski, director de Propiedad Intelectual de J.S. Held.

"Me siento honrada de unirme a J.S. Held y contribuir al desarrollo de las sólidas iniciativas digitales que ya están en marcha", declaró Jessica Larson. "Los expertos de la firma tienen una cultura con visión de futuro y un profundo compromiso con el servicio al cliente. Al integrar aún más las tecnologías en nuestro trabajo diario, podemos liberar a nuestros profesionales para que se concentren en actividades de alto valor y ofrezcan resultados aún mejores a los clientes. Espero colaborar con toda la firma para impulsar la innovación que mejore los resultados de los clientes, a la vez que se mantienen los más altos estándares de calidad, seguridad y confidencialidad".

Jessica Larson cuenta con casi 20 años de experiencia liderando la transformación empresarial y la innovación impulsada por la tecnología en organizaciones globales y altamente reguladas. Se une a J.S. Held procedente de TRC Companies, donde ocupó el cargo de vicepresidenta sénior de Transformación Digital y de Datos (luego de haber trabajado anteriormente como consultora de gestión en una de las cuatro grandes firmas de contabilidad). En TRC, diseñó marcos para toda la empresa con el fin de fortalecer la colaboración interfuncional e impulsó mejoras operativas que generaron ganancias de eficiencia y redujeron el riesgo. También dirigió el consejo de estrategia y gobernanza de IA de la firma, lanzó una plataforma de IA basada en la nube y supervisó un desafío de innovación en toda la empresa para identificar oportunidades digitales de alto impacto.

"Como firma que presta servicios a clientes del sector de los seguros y legales, y que cuenta con una amplia experiencia técnica y financiera, nuestra ventaja radica en la magnitud y la variedad de nuestras capacidades", afirmó Lee Sprier. "Esa magnitud hace que sea fundamental para nosotros anticiparnos a las expectativas cambiantes de los clientes, en especial a medida que la tecnología continúa transformando el sector".

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una firma de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica para asesorar a los clientes que buscan obtener valor y mitigar el riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La firma ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 84 % de los bufetes de abogados Global 200, 75 % de las 20 principales empresas de seguros de Forbes (90 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y 71 % de empresas Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son firmas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held no es un bufete de abogados y no brinda asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, que opera bajo la razón social Phoenix IB u Ocean Tomo Investments, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.

Contacto

Kristi L. Stathis | relaciones públicas globales | +1 786 833 4864 | [email protected]

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FUENTE J.S. Held