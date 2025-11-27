Juspay e Sabre anunciam acordo estratégico para transformar os pagamentos de viagens

A parceria cria as bases para soluções escaláveis e inovadoras de coordenação de pagamentos em todo o ecossistema global de viagens.

Juntas, as empresas visam melhorar a experiência de pagamento dos viajantes, aumentando a velocidade, a segurança e a conveniência.

BENGALURU, Índia, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Juspay, empresa global de tecnologia de pagamentos que atende empresas e bancos, e a Sabre Direct Pay, uma divisão da Sabre Corporation, empresa líder em software e tecnologia que potencializa o setor de viagens global, anunciou hoje um acordo estratégico global para transformar os pagamentos para empresas de viagens e seus clientes. Essa parceria combina a tecnologia de ponta da Juspay em termos de coordenação de pagamentos com a rede da Sabre num momento decisivo – as reservas on-line devem atingir US$ 1,2 trilhão até 2026, o que representa quase 65% de todas as transações de viagens.

As duas empresas pretendem modernizar os pagamentos de viagens em todo o mundo, gerando maiores conversões, maior segurança e experiência superior do cliente em todos os mercados. Elas capacitarão os operadores turísticos com recursos escaláveis e específicos do setor, incluindo acesso a métodos de pagamento locais, entrada mais rápida no mercado, pagamentos internacionais otimizados, experiências de checkout perfeitas, mecanismos de promoção inteligentes, sincronização simplificada entre várias fontes e muito mais. A Juspay também integrará sua solução de tokenização à Sabre Direct Pay para aperfeiçoar a segurança e a eficiência dos pagamentos de viagens, permitindo que companhias aéreas, hotéis e mecanismos de reserva processem transações sem precisar lidar com dados confidenciais do cartão.

Comentando sobre o acordo, Sheetal Lalwani, cofundador e COO da Juspay, afirmou: "À medida que os pagamentos digitais evoluem, os viajantes esperam experiências de checkout rápidas, seguras e integradas. Em parceria com a Sabre Direct Pay, nosso objetivo é oferecer soluções de pagamento inteligentes e escaláveis para o ecossistema global de viagens, ajudando as empresas a descobrir novas oportunidades e proporcionar experiências superiores em todo o mundo."

"Os pagamentos de viagens são a espinha dorsal de todo o ecossistema de viagens. Na Sabre, estamos redefinindo o que é possível, reunindo velocidade, segurança e uma verdadeira escala global. Nosso acordo com a Juspay é um passo importante para o fornecimento de soluções de estruturação específicas para o setor, que abordam as complexidades que as empresas de viagens enfrentam todos os dias – desde métodos de pagamento locais e conformidade regulatória até acordos em várias moedas e transações instantâneas e seguras", declarou Patricio Boccardo, diretor administrativo da Sabre Payments. "Estamos construindo uma infraestrutura essencial que permite que agências, companhias aéreas e fornecedores operem com mais eficiência e confiança em todos os mercados. O setor está escolhendo a Sabre Payments porque oferecemos taxas de conversão mais altas, reduzimos a fraude e simplificamos as operações financeiras."

Juntas, a Juspay e a Sabre estão fortalecendo os fluxos de pagamento, empoderando os operadores de viagens a simplificar as operações, otimizar o roteamento das transações e oferecer experiências de pagamento seguras e sem interrupções para viajantes em todo o mundo.

