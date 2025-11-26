Juspay y Sabre anuncian un acuerdo estratégico para transformar los pagos de viajes

La colaboración sienta las bases para soluciones escalables y de última generación para la orquestación de pagos en todo el ecosistema global de viajes.

Juntas, las compañías buscan mejorar la experiencia de pago de los viajeros, optimizando la velocidad, la seguridad y la comodidad.

BENGALURU, La India, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Juspay, una compañía global de tecnología de pagos que presta servicios a empresas y bancos, y Sabre Direct Pay, una división de Sabre Corporation, empresa líder en software y tecnología que impulsa la industria turística global, anunciaron hoy un acuerdo estratégico global para transformar los pagos para las empresas de viajes y sus clientes. La colaboración combina la tecnología de vanguardia de orquestación de pagos de Juspay con la red de Sabre en un momento crucial: se proyecta que las reservas en línea alcancen los 1,2 billones de dólares para 2026, lo que representa casi el 65% de todas las transacciones de viajes.

Las dos compañías buscan modernizar los pagos de viajes en todo el mundo, impulsando mayores conversiones, mayor seguridad y una experiencia de cliente superior en todos los mercados. Ofrecerán a los comerciantes de viajes capacidades escalables y específicas para cada sector, incluyendo acceso a métodos de pago locales, una comercialización más rápida, pagos transfronterizos optimizados, experiencias de pago fluidas, motores de promoción inteligentes, conciliación optimizada entre múltiples fuentes, y más. Juspay también integrará su solución de tokenización con Sabre Direct Pay para mejorar la seguridad y la eficiencia de los pagos de viajes, permitiendo a aerolíneas, hoteles y motores de reservas procesar transacciones sin problemas sin manipular datos confidenciales de tarjetas.

En relación con el acuerdo, Sheetal Lalwani, cofundadora y directora de operaciones de Juspay, comentó: «A medida que evolucionan los pagos digitales, los viajeros esperan experiencias de pago rápidas, seguras y fluidas. Al asociarnos con Sabre Direct Pay, buscamos brindar soluciones de pago inteligentes y escalables al ecosistema global de viajes, ayudando a las empresas a descubrir nuevas oportunidades y ofrecer experiencias superiores en todo el mundo».

«Los pagos de viajes son la columna vertebral de todo el ecosistema de viajes. En Sabre, estamos redefiniendo lo posible al combinar velocidad, seguridad y una verdadera escala global. Nuestro acuerdo con Juspay es un paso importante para ofrecer soluciones de orquestación específicas para cada sector que abordan las complejidades a las que las empresas de viajes se enfrentan a diario, desde métodos de pago locales y cumplimiento normativo hasta liquidaciones multidivisa y transacciones instantáneas y seguras», afirmó Patricio Boccardo, director general de Sabre Payments. «Estamos construyendo una infraestructura crítica que permite a agencias, aerolíneas y proveedores operar con mayor eficiencia y confianza en todos los mercados. La industria elige Sabre Payments porque ofrecemos mayores tasas de conversión, reducción del fraude y operaciones financieras optimizadas».

Juntos, Juspay y Sabre están fortaleciendo los flujos de pago, permitiendo a los comerciantes de viajes optimizar sus operaciones, el enrutamiento de transacciones y ofrecer experiencias de pago fluidas y seguras para viajeros de todo el mundo.

