شركتا Juspay وSabre تعلنان عن اتفاقية إستراتيجية لتغيير وجه مدفوعات السفر

هذا التعاون يضع أساسًا لحلول تنسيق المدفوعات من الجيل القادم القابلة للتوسع عبر منظومة السفر العالمية.

معًا تهدف الشركتان إلى تحسين تجربة الدفع للمسافرين – عبر تعزيز السرعة والأمان والراحة.

بنغالور، الهند، 27 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Juspay، شركة تكنولوجيا المدفوعات العالمية التي تخدم المؤسسات والبنوك، وSabre Direct Pay، وهي وحدة تابعة لشركة Sabre Corporation، وهي شركة برمجيات وتكنولوجيا رائدة تدعم صناعة السفر العالمية، اليوم عن اتفاقية إستراتيجية عالمية تهدف إلى تحويل مدفوعات شركات السفر وعملائها. يجمع هذا التعاون بين تكنولوجيا تنسيق المدفوعات المتقدمة من Juspay وشبكة Sabre في وقت محوري – حيث يُتوقع أن تصل الحجوزات عبر الإنترنت إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2026، لتشكّل نحو 65% من جميع معاملات السفر.

تهدف الشركتان إلى تحديث مدفوعات السفر في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التحويل، وتعزيز الأمان، وتجربة عملاء أفضل عبر الأسواق. حيث سيمنحان تجار السفر قدرات قابلة للتوسع ومصممة خصيصًا للقطاع — بما في ذلك الوصول إلى طرق دفع محلية، وتسريع الطرح في السوق، وتحسين المدفوعات عبر الحدود، وتوفير تجارب دفع سلِسة، ومحركات ترويج ذكية، وتسوية مالية مبسّطة عبر مصادر متعددة، وأكثر من ذلك. كما ستدمج Juspay حل الترميز (Tokenization) الخاص بها مع منصة Sabre Direct Pay لتعزيز أمان وكفاءة مدفوعات السفر، مما يتيح لشركات الطيران والفنادق ومحركات الحجز معالجة المعاملات بسلاسة دون التعامل مع بيانات البطاقات الحساسة.

قال Sheetal Lalwani، الشريك المؤسس ورئيس العمليات (COO) في Juspay، معلّقًا على الاتفاقية: "مع تطور المدفوعات الرقمية، يتوقع المسافرون تجارب دفع سريعة وآمنة وسلِسة. ومن خلال شراكتنا مع Sabre Direct Pay، نهدف إلى تقديم حلول دفع ذكية وقابلة للتوسع إلى منظومة السفر العالمية، لمساعدة الشركات على اغتنام فرص جديدة وتقديم تجارب متفوقة حول العالم".

قال Patricio Boccardo، المدير الإداري في Sabre Payments: "مدفوعات السفر هي العمود الفقري لمنظومة السفر بأكملها. نحن، في Sabre، نعيد تعريف الممكن من خلال الجمع بين السرعة والأمان والنطاق العالمي حقًا. وتمثل اتفاقيتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو تقديم حلول تنسيق مدفوعات مخصصة للقطاع تُعالج التعقيدات التي تواجهها شركات السفر يوميًا — بدءًا من طرق الدفع المحلية والامتثال التنظيمي، وصولًا إلى التسويات متعددة العملات، والمعاملات الفورية الآمنة". "نحن نبني بنية تحتية أساسية تمكّن الوكالات وشركات الطيران والمورّدين من العمل بكفاءة وثقة أكبر في كل سوق. تختار الصناعة Sabre Payments لأنها توفر معدلات تحويل أعلى، وتقلل من عمليات الاحتيال، وتُبسّط العمليات المالية".

تعمل كل من Juspay وSabre معًا على تعزيز تدفقات المدفوعات، وتمكين تجار قطاع السفر من تبسيط العمليات، وتحسين توجيه المعاملات، وتقديم تجارب دفع سلِسة وآمنة للمسافرين حول العالم.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2753274/Juspay_Logo.jpg