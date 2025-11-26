Juspay et Sabre annoncent un accord stratégique pour transformer les paiements de voyage

Cette collaboration jette les bases de solutions évolutives d'orchestration des paiements dans l'ensemble de l'écosystème mondial du voyage.

Ensemble, les deux entreprises visent à optimiser l'expérience de paiement des voyageurs en renforçant la rapidité, la sécurité et la commodité.

BANGALORE, Inde, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Juspay, une société mondiale de technologie des paiements au service des entreprises et des banques, et Sabre Direct Pay, une division de Sabre Corporation, une société de logiciels et de technologies de premier plan qui alimente l'industrie mondiale du voyage, annoncent aujourd'hui un accord stratégique mondial visant à transformer les paiements pour les entreprises du secteur du voyage et leurs clients. Cette collaboration associe la technologie de pointe de Juspay en matière d'orchestration des paiements au réseau de Sabre à un moment charnière : les réservations en ligne devraient représenter 1 200 milliards de dollars d'ici 2026 et près de 65 % de l'ensemble des transactions de voyage.

Les deux entreprises ont pour objectif de moderniser les paiements de voyage dans le monde entier, en augmentant les conversions, en renforçant la sécurité et en optimisant l'expérience client sur tous les marchés. Elles donneront aux entreprises du secteur du voyage des capacités évolutives et spécifiques, notamment l'accès aux méthodes de paiement locales, une mise sur le marché plus rapide, des paiements transfrontaliers optimisés, des expériences de paiement fluides, des moteurs de promotion intelligents, un rapprochement rationalisé entre plusieurs sources, et bien plus encore. Juspay intégrera également sa solution de tokenisation à Sabre Direct Pay afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité des paiements de voyage, ce qui permettra aux compagnies aériennes, aux hôtels et aux moteurs de réservation de traiter les transactions de manière transparente sans manipuler les données sensibles des cartes.

Commentant cet accord, Sheetal Lalwani, cofondateur et COO de Juspay, déclare : « À mesure que les paiements numériques évoluent, les voyageurs s'attendent à des expériences de paiement rapides, sûres et transparentes. En nous associant à Sabre Direct Pay, nous souhaitons apporter des solutions de paiement intelligentes et évolutives à l'écosystème mondial du voyage, afin d'aider les entreprises à saisir de nouvelles opportunités et à offrir des expériences de qualité supérieure dans le monde entier. »

« Les paiements de voyage constituent l'épine dorsale de l'ensemble de l'écosystème du voyage. Chez Sabre, nous redéfinissons le champ des possibles en associant rapidité, sécurité et véritable échelle mondiale. Notre accord avec Juspay est une étape importante dans la fourniture de solutions d'orchestration spécifiques qui répondent aux complexités auxquelles les voyagistes sont confrontés chaque jour - des méthodes de paiement locales et de la conformité réglementaire aux règlements multidevises, en passant par les transactions instantanées et sécurisées », déclare Patricio Boccardo, directeur général de Sabre Payments. « Nous construisons des infrastructures essentielles qui permettent aux agences, aux compagnies aériennes et aux fournisseurs d'opérer plus efficacement et en toute confiance sur tous les marchés. Le secteur choisit Sabre Payments parce que nous offrons des taux de conversion plus élevés, une réduction de la fraude et une rationalisation des opérations financières. »

Ensemble, Juspay et Sabre renforcent les flux de paiement et permettent aux voyagistes de rationaliser leurs opérations, d'optimiser l'acheminement des transactions et d'offrir aux voyageurs du monde entier des expériences de paiement fluides et sécurisées.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2753274/Juspay_Logo.jpg