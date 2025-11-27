Juspay y Sabre anuncian un acuerdo estratégico para transformar los pagos en el sector de viajes

La colaboración sienta las bases para soluciones de coordinación de pagos escalables y de última generación en todo el ecosistema mundial de viajes.

Juntas, las empresas tienen como objetivo mejorar la experiencia de pago de los viajeros, lo que aumenta la rapidez, la seguridad y la comodidad.

BANGALORE, India, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Juspay, empresa mundial de tecnología de pagos que presta servicios a empresas y bancos y Sabre Direct Pay, división de Sabre Corporation, empresa líder en software y tecnología que impulsa el sector turístico mundial, anunciaron hoy un acuerdo estratégico a nivel mundial para transformar los pagos de las empresas turísticas y sus clientes. La colaboración combina la tecnología de vanguardia de Juspay para la coordinación de pagos con la red de Sabre en un momento crucial: se prevé que las reservas en línea alcancen los 1,2 billones de dólares en 2026, lo que representará casi el 65 % de todas las transacciones relacionadas con los viajes.

Las dos empresas tienen como objetivo modernizar los pagos relacionados con viajes en todo el mundo, lo que impulsa mayores conversiones, mayor seguridad y experiencia del cliente superior en todos los mercados. Estas empresas ofrecerán a los comerciantes del sector turístico capacidades escalables y específicas para el sector, como acceso a métodos de pago locales, comercialización más rápida, pagos transfronterizos optimizados, experiencias de pago fluidas, motores de promoción inteligentes, conciliación simplificada entre múltiples fuentes y mucho más. Además, Juspay integrará su solución de tokenización con Sabre Direct Pay para mejorar la seguridad y la eficiencia de los pagos relacionados con los viajes, lo que permitirá a las aerolíneas, los hoteles y los motores de reserva procesar transacciones sin problemas y sin tener que manejar datos confidenciales de tarjetas.

Al comentar sobre el acuerdo, Sheetal Lalwani, cofundador y director de operaciones de Juspay, comentó: "A medida que evolucionan los pagos digitales, los viajeros esperan experiencias de pago rápidas, seguras y sin complicaciones. Al asociarnos con Sabre Direct Pay, nuestro objetivo es ofrecer soluciones de pago inteligentes y escalables al ecosistema global de viajes, al ayudar a las empresas a descubrir nuevas oportunidades y ofrecer experiencias superiores en todo el mundo".

"Los pagos relacionados con los viajes son lo más importante de todo el ecosistema turístico. En Sabre, estamos redefiniendo lo que es posible al combinar velocidad, seguridad y una verdadera escala mundial. Nuestro acuerdo con Juspay es un avance importante para ofrecer soluciones de coordinación específicas para el sector que aborden las complejidades a las que se enfrentan las empresas de viajes cada día, desde los métodos de pago locales y el cumplimiento normativo hasta las liquidaciones multidivisa y las transacciones instantáneas y seguras", afirmó Patricio Boccardo, director general de Sabre Payments. "Estamos creando una infraestructura fundamental que permite a las agencias, aerolíneas y proveedores operar de forma más eficiente y segura en todos los mercados. El sector está eligiendo Sabre Payments porque ofrecemos mayores tasas de conversión, menos fraudes y operaciones financieras optimizadas".

Juntas, Juspay y Sabre están fortaleciendo los flujos de pago, lo que permite a los comerciantes del sector turístico agilizar sus operaciones, optimizar el enrutamiento de las transacciones y ofrecer experiencias de pago seguras y sin complicaciones a los viajeros de todo el mundo.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2753274/Juspay_Logo.jpg

FUENTE Juspay