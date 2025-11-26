Juspay und Sabre kündigen strategische Vereinbarung zur Transformation des Reisezahlungsverkehrs an

Die Zusammenarbeit schafft die Grundlage für skalierbare, zukunftsweisende Lösungen für die Zahlungsabwicklung im weltweiten Reiseverkehrsökosystem.

Gemeinsam wollen die Unternehmen das Bezahlerlebnis für Reisende verbessern, indem sie die Geschwindigkeit, die Sicherheit und den Komfort erhöhen.

BENGALURU, Indien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Juspay, ein globaler Anbieter von Zahlungstechnologien für Unternehmen und Banken, und Sabre Direct Pay, ein Geschäftsbereich der Sabre Corporation, einem führenden Software- und Technologieunternehmen für die globale Reisebranche, gaben heute eine strategische globale Vereinbarung zur Umgestaltung des Zahlungsverkehrs für Reiseunternehmen und deren Kundinnen und Kunden bekannt. Die Zusammenarbeit verbindet die hochmoderne Technologie von Juspay für die Zahlungsabwicklung mit dem Netzwerk von Sabre zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Onlinebuchungen werden bis 2026 voraussichtlich ein Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar erreichen und somit fast 65 % aller Reisetransaktionen ausmachen.

Die beiden Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, den Reisezahlungsverkehr weltweit zu modernisieren, um die Konversionsrate zu erhöhen, die Sicherheit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit in allen Märkten zu steigern. Sie bieten Reiseanbietern skalierbare, branchenspezifische Funktionen, wie z. B. Zugang zu lokalen Zahlungsmethoden, schnellere Markteinführung, optimierte grenzüberschreitende Zahlungen, nahtlose Kassiervorgänge, intelligente Werbemittel, optimierte Abstimmung über mehrere Quellen und vieles mehr. Juspay wird außerdem seine Tokenisierungslösung in Sabre Direct Pay integrieren, um die Sicherheit und Effizienz von Reisezahlungen zu verbessern und es Fluggesellschaften, Hotels und Buchungsmaschinen zu ermöglichen, Transaktionen nahtlos zu verarbeiten, ohne sensible Kartendaten zu verarbeiten.

Sheetal Lalwani, Mitbegründerin und COO von Juspay, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: „Mit der Weiterentwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs erwarten Reisende schnelle, sichere und nahtlose Checkout-Erlebnisse. Durch die Partnerschaft mit Sabre Direct Pay wollen wir intelligente, skalierbare Zahlungslösungen in das globale Reise-Ökosystem einbringen und Unternehmen dabei helfen, neue Möglichkeiten zu erschließen und weltweit hervorragende Erlebnisse zu bieten."

„Reisezahlungen sind das Rückgrat des gesamten Reiseverkehrsökosystems. Bei Sabre definieren wir neu, was möglich ist, indem wir Schnelligkeit, Sicherheit und echte globale Reichweite miteinander verbinden. Unsere Vereinbarung mit Juspay ist ein wichtiger Schritt bei der Bereitstellung branchenspezifischer Orchestrierungslösungen, die den komplexen Anforderungen gerecht werden, mit denen Reiseunternehmen tagtäglich konfrontiert sind – von lokalen Zahlungsmethoden und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zu Abrechnungen in mehreren Währungen und sofortigen, sicheren Transaktionen", sagt Patricio Boccardo, Managing Director bei Sabre Payments. „Wir bauen wichtige Infrastrukturen auf, die es Behörden, Fluggesellschaften und Zulieferern ermöglichen, auf jedem Markt effizienter und sicherer zu arbeiten. Die Branche entscheidet sich für Sabre Payments, weil wir höhere Konversionsraten, weniger Betrug und optimierte Finanzabläufe bieten."

Gemeinsam stärken Juspay und Sabre die Zahlungsströme und ermöglichen es Reiseanbietern, ihre Abläufe zu rationalisieren, das Transaktionsrouting zu optimieren und Reisenden auf der ganzen Welt ein nahtloses und sicheres Zahlungserlebnis zu bieten.

