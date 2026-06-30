Karpowership expande frota global com novos navios de 300 MW da classe "Sea Lion"

ISTAMBUL, Turquia, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Karpowership atingiu mais um marco na expansão de sua frota global com o início da construção de seus novos navios da classe "Sea Lion". Uma cerimônia de corte de aço no estaleiro HSG Sungdong, na Coreia do Sul, marcou o início da construção de quatro navios de última geração, reforçando o compromisso da empresa em atender à crescente demanda global por soluções de energia rápidas, flexíveis e confiáveis.

Karpowership and HSG Sungdong representatives. Steel-cutting ceremony at the HSG Sungdon shipyard, South Korea.

A cerimônia contou com a presença de Osman Murat Karadeniz, Sócio Fundador e Membro do Conselho Executivo, Orhan Remzi Karadeniz, Sócio Fundador e CEO, juntamente com executivos seniores da Karpowership.

Projetada para atender rapidamente às necessidades energéticas em evolução dos países que exigem eletricidade confiável, a classe Sea Lion representa uma nova geração de tecnologia Powership. Cada embarcação fornecerá 300 MW de capacidade instalada e contará com três turbinas a gás de alta eficiência que operam em uma configuração de ciclo combinado, proporcionando maior eficiência de combustível e emissões mais baixas do que a geração de energia térmica convencional em terra.

Com 136 metros de comprimento e um calado raso de 4,5 metros, a classe Sea Lion foi projetada para uma implantação rápida em uma ampla gama de locais costeiros. As quatro embarcações estão programadas para entrega de forma contínua entre janeiro e maio de 2028.

Os navios de potência são usinas flutuantes equipadas com sistemas de geração multicombustíveis e subestações integradas a bordo que lhes permitem se conectar diretamente às redes elétricas nacionais. Graças ao seu design plug-and-play, eles podem começar a fornecer eletricidade em menos de 30 dias, quando a infraestrutura de rede necessária estiver disponível, fornecendo aos países uma solução rápida e flexível para lidar com a escassez de energia, fortalecer a segurança energética e apoiar o crescimento econômico.

A classe Sea Lion se junta à frota existente da Karpowership de navios da classe Khan, Orca, Shark, Mermaid, Seal e Whale, que variam em capacidade de 30 MW a 600 MW. Juntos, eles fornecem uma das frotas de energia flutuante mais versáteis do mundo, capaz de atender a uma ampla gama de necessidades de eletricidade em vários mercados.

Sobre a Karpowership

A Karpowership é uma empresa global de energia com mais de 25 anos de experiência no fornecimento de soluções de energia rápidas, flexíveis e confiáveis. Como proprietária e operadora da única frota Powership do mundo, a Karpowership fornece mais de 8.000 MW de capacidade através de 45 Powerships, apoiados por ativos terrestres e renováveis. A Karpowership também gerencia toda a cadeia de valor de GNL, incluindo aquisição de GNL, armazenamento offshore, regaseificação, liquefação e transferência de navio para navio, apoiada por uma frota de 11 navios de GNL.

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FONTE Karpowership