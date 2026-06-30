Karpowership amplía su flota global con nuevas naves de 300 MW de la clase "Sea Lion"

ESTAMBUL, Türkiye, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Karpowership ha alcanzado otro hito en la expansión de su flota global con el inicio de la construcción de sus nuevos Powerships de clase "Sea Lion". Una ceremonia de corte de acero en el astillero HSG Sungdong en Corea del Sur marcó el inicio de la construcción de cuatro Powerships de próxima generación, reforzando el compromiso de la empresa para satisfacer la creciente demanda mundial de soluciones energéticas rápidas, flexibles y confiables.

Karpowership and HSG Sungdong representatives. Steel-cutting ceremony at the HSG Sungdon shipyard, South Korea.

A la ceremonia asistieron Osman Murat Karadeniz, socio fundador y miembro de la junta ejecutiva, Orhan Remzi Karadeniz, socio fundador y director ejecutivo, junto con altos ejecutivos de Karpowership.

Diseñada para satisfacer las necesidades energéticas cambiantes de los países que requieren electricidad confiable rápidamente, la clase Sea Lion representa una nueva generación de tecnología Powership. Cada buque entregará 300 MW de capacidad instalada y contará con tres turbinas de gas de alta eficiencia que operan en una configuración de ciclo combinado, proporcionando una mayor eficiencia de combustible y menores emisiones que la generación de energía térmica terrestre convencional.

Con 136 metros de longitud y un calado poco profundo de 4,5 metros, la clase Sea Lion ha sido diseñada para un despliegue rápido en una amplia gama de ubicaciones costeras. Los cuatro buques están programados para su entrega de forma continua entre enero y mayo de 2028.

Los barcos de potencia son plantas de energía flotantes equipadas con sistemas de generación de múltiples combustibles y subestaciones integradas a bordo que les permiten conectarse directamente a las redes eléctricas nacionales. Gracias a su diseño plug-and-play, pueden comenzar a suministrar electricidad en menos de 30 días donde esté disponible la infraestructura de red necesaria, proporcionando a los países una solución rápida y flexible para abordar la escasez de energía, fortalecer la seguridad energética y apoyar el crecimiento económico.

La clase Sea Lion se une a la flota existente de Karpowership de barcos de poder de clase Khan, Orca, Shark, Mermaid, Seal y Whale, que varían en capacidad de 30 MW a 600 MW. Juntos, proporcionan una de las flotas de energía flotante más versátiles del mundo, capaz de satisfacer una amplia gama de requisitos de electricidad en múltiples mercados.

Acerca de Karpowership

Karpowership es una compañía de energía global con más de 25 años de experiencia en la entrega de soluciones de energía rápidas, flexibles y confiables. Como propietario y operador de la única flota de Powership del mundo, Karpowership ofrece más de 8.000 MW de capacidad a través de 45 Powerships, respaldados por activos terrestres y renovables. Karpowership también gestiona toda la cadena de valor del GNL, incluida la adquisición de GNL, el almacenamiento en alta mar, la regasificación, la licuefacción y la transferencia de buque a buque, respaldada por una flota de 11 buques de GNL.

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FUENTE Karpowership