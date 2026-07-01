Karpowership 以全新 300 MW「海獅」級發電船，擴充其全球船隊

土耳其伊斯坦堡2026年7月1日 /美通社/ -- Karpowership 全新「海獅」(Sea Lion) 級發電船開工建造，為其全球船隊擴張再創另一里程碑。 南韓 HSG Sungdong 造船廠舉行了鋼板切割儀式，象徵四艘新一代發電船開始建造，進一步體現公司致力滿足全球對快速、靈活且可靠電力解決方案日益增長的需求。

典禮嘉賓包括 Karpowership 創辦合夥人兼執行董事會成員 Osman Murat Karadeniz、創辦合夥人兼行政總裁 Orhan Remzi Karadeniz，以及 Karpowership 一眾高層管理人員。

Karpowership 及 HSG Sungdong 的代表。 南韓 HSG Sungdong 造船廠的鋼板切割儀式。

「海獅」級專為切合急需可靠電力的國家不斷變化的能源需求而設，堪稱新一代發電船技術的典範。 每艘船將具備 300 MW 裝機容量，並搭載三部採用聯合循環配置的高效燃氣渦輪機，相比傳統陸上火力發電，燃料效率更高，排放更少。

「海獅」級全長 136 米，吃水僅 4.5 米，經特別設計，可在各類沿海地點快速部署。 四艘船預計於 2028 年 1 月至 5 月期間陸續交付。

發電船是配備多燃料發電系統及船載集成變電站的浮動發電廠，可直接連接國家電網。 憑藉即插即用設計，只要電網基建齊備，發電船便可在 30 天內投入供電，為各國帶來快捷靈活的應對方案，紓緩電力緊張，鞏固能源安全，並推動經濟發展。

「海獅」級將加入 Karpowership 現有的可汗 (Khan)、虎鯨 (Orca)、鯊魚 (Shark)、美人魚 (Mermaid)、海豹 (Seal) 及鯨魚 (Whale) 級發電船隊，這些船隻的容量由 30 MW 至 600 MW 不等。 這些船隊共同組成全球極盡靈活多變的浮動發電船隊，足以滿足多個市場各式各樣的供電需要。

關於 Karpowership

Karpowership 是一家全球能源公司，累積超過 25 年經驗，專注提供快捷、靈活且可靠的電力解決方案。 作為全球唯一發電船隊的擁有者及營運商，Karpowership 透過旗下 45 艘發電船提供逾 8,000 MW 發電容量，並由陸上及可再生能源資產提供支援。 Karpowership 亦管理完整的液化天然氣 (LNG) 價值鏈，涵蓋液化天然氣採購、離岸儲存、再氣化、液化及船對船轉運，並由一支 11 艘液化天然氣船隊作為後援。

SOURCE Karpowership