카르파워십, 새로운 300MW '씨라이언' 클래스 파워십으로 글로벌 선단 확장

이스탄불, 튀르키예, 2026년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 카르파워십(Karpowership)이 새로운 '씨라이언(Sea Lion)' 클래스 파워십 건조 시작으로 글로벌 선단 확장에서 또 다른 이정표를 달성했다. 대한민국의 HSG성동조선에서 열린 강재 절단 행사는 차세대 파워십 4척의 건조 시작을 기념하며 빠르고 유연하며 신뢰할 수 있는 전력 솔루션에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족하겠다는 회사의 약속을 강화했다.

이 행사에는 오스만 무라트 카라데니즈(Osman Murat Karadeniz) 창립 파트너 겸 이사회 임원, 오르한 렘지 카라데니즈(Orhan Remzi Karadeniz) 창립 파트너 겸 최고경영자와 카르파워십 고위 임원들이 참석했다.

Karpowership and HSG Sungdong representatives. Steel-cutting ceremony at the HSG Sungdon shipyard, South Korea.

신뢰할 수 있는 전력을 신속하게 필요로 하는 국가들의 진화하는 에너지 요구를 충족하도록 설계된 씨라이언 클래스는 새로운 세대의 파워십 기술을 대표한다. 각 선박은 300MW의 설치 용량을 제공하며, 복합 사이클 구성으로 작동하는 3개의 고효율 가스 터빈을 선보여 기존 육상 화력 발전보다 더 높은 연료 효율성과 낮은 배출량을 제공한다.

길이 136미터에 4.5미터의 얕은 흘수를 가진 씨라이언 클래스는 광범위한 해안 위치에서의 신속한 배치를 위해 설계됐다. 네 척의 선박은 2028년 1월부터 5월 사이에 순차적으로 인도될 예정이다.

파워십은 다연료 발전 시스템과 통합된 선상 변전소를 갖춘 부유식 발전소로, 국가 전력망에 직접 연결할 수 있다. 플러그 앤 플레이 설계 덕분에 필요한 전력망 인프라가 갖춰진 곳에서는 30일 이내에 전력 공급을 시작할 수 있어 전력 부족 해소, 에너지 안보 강화, 경제 성장 지원을 위한 빠르고 유연한 솔루션을 국가들에게 제공한다.

씨라이언 클래스는 30MW에서 600MW까지의 용량을 갖춘 카르파워십의 기존 칸(Khan), 오르카(Orca), 샤크(Shark), 머메이드(Mermaid), 씰(Seal), 웨일(Whale) 클래스 파워십 선단에 합류한다. 이들은 함께 여러 시장에서 광범위한 전력 요구를 충족할 수 있는 세계에서 가장 다재다능한 부유식 전력 선단 중 하나를 구성한다.

카르파워십 소개

카르파워십은 25년 이상의 경험을 가진 글로벌 에너지 기업으로 빠르고 유연하며 신뢰할 수 있는 전력 솔루션을 제공한다. 세계 유일의 파워십 선단의 소유자이자 운영자로서, 카르파워십은 육상 및 재생에너지 자산의 지원을 받아 45척의 파워십을 통해 8000MW 이상의 용량을 제공한다. 카르파워십은 또한 LNG 조달, 해상 저장, 재기화, 액화, 선박 간 이송을 포함한 전체 LNG 가치 사슬을 관리하며, 11척의 LNG 선박 선단이 이를 지원한다.

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SOURCE Karpowership