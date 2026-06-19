KCS marca o início da jornada do nono aniversário da KuCoin, promovendo a utilidade do token como uma camada de participação no valor

A atualização da experiência KCS reúne eficiência nas transações, recompensas, vantagens de pagamento e privilégios do ecossistema em uma jornada unificada para o usuário.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder em criptomoedas baseada na confiança, anunciou hoje a atualização da experiência KCS, marcando o início da jornada do nono aniversário da KuCoin e um novo passo na evolução do KCS, de um token de utilidade da plataforma para uma camada mais ampla de participação no valor em todo o ecossistema da KuCoin.

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Nove anos atrás, o KCS foi lançado para premiar e incentivar os primeiros usuários da KuCoin. Desde então, tanto a KuCoin quanto o setor de ativos digitais em geral passaram por uma profunda transformação. O que começou como um token principalmente associado a benefícios comerciais evoluiu gradualmente para um ativo de ecossistema mais abrangente, conectando os usuários a recompensas, pagamentos, privilégios de fidelidade e participação na comunidade.

Com o amadurecimento dos ecossistemas de ativos digitais, o papel dos tokens nativos das bolsas também está sofrendo mudanças. Os tokens nativos de corretoras já não são definidos apenas por benefícios isolados ou incentivos de curto prazo. Cada vez mais, eles estão se transformando em camadas de participação que conectam os usuários ao valor em todo um ecossistema. A atualização da experiência KCS responde a essa mudança, reunindo os benefícios fragmentados relacionados ao KCS em uma jornada mais integrada e prática. Com a atualização da experiência, os usuários podem descobrir e ativar melhor os benefícios do KCS — incluindo reduções nas taxas de negociação, recompensas, privilégios de fidelidade, incentivos relacionados ao KuCard e programas mais abrangentes do ecossistema — usando um caminho mais simples. Isso reflete na prática a abordagem baseada na confiança da KuCoin: tornar o valor da plataforma mais fácil de entender, mais transparente para acessar e mais consistente em todos os pontos de contato.

"O KCS vem crescendo ao lado de nossos usuários e do nosso ecossistema há quase nove anos", afirmou BC Wong, CEO da KuCoin. "Com a evolução do setor, acreditamos que a próxima geração de tokens nativos de exchange será definida não apenas pela utilidade, mas pela eficácia com que conectam os usuários ao valor do ecossistema. O nosso objetivo é fazer com que o KCS possa servir como uma camada de participação que reúna negociações, recompensas, pagamentos e futuras experiências do ecossistema em uma jornada coesa."

O KCS é o token nativo do ecossistema da KuCoin e há muito tempo funciona como uma ponte entre os usuários e o valor da plataforma da KuCoin. Com esta atualização, a visão de longo prazo da KCS de levar a blockchain "dos geeks para a adoção em massa" e construir um ecossistema de autocirculação de valor baseado em blockchain está se traduzindo em uma experiência de usuário mais clara e prática, tornando o KCS mais fácil de entender, ativar e usar em toda a KuCoin.

Este feito ocorre em um momento simbólico para a KuCoin, abrindo o capítulo inicial da jornada de seu nono aniversário. Enquanto a KuCoin se prepara para comemorar nove anos de crescimento, a evolução do KCS reflete a ampla transformação da própria empresa — de uma corretora de criptomoedas para um ecossistema global de ativos digitais que abrange negociação, pagamentos, infraestrutura Web3, serviços institucionais e tecnologias emergentes, como a IA. Neste próximo capítulo, o KCS foi desenvolvido para se transformar em um portal mais intuitivo para os usuários, servindo de acesso ao ecossistema em expansão da KuCoin e ajudando os usuários a descobrir, compreender e participar melhor do valor gerado em toda a plataforma. Ao completar seu nono aniversário, a KuCoin apresenta uma versão atualizada do KCS que define o rumo para uma visão mais ampla: tornar o valor do ecossistema mais acessível, conectado e relevante para usuários em todo o mundo.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder de criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading sem falhas. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma base sólida de conformidade global, alcançando marcos importantes, como o registro na AUSTRAC, na Austrália, a obtenção de uma licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin