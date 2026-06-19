KCS mở ra chương mới trong hành trình kỷ niệm chín năm của KuCoin, thúc đẩy token tiện ích thành một lớp tham gia giá trị

Trải nghiệm KCS được nâng cấp kết hợp hiệu quả giao dịch, phần thưởng, ưu đãi thanh toán và đặc quyền trong hệ sinh thái trong một hành trình trải nghiệm người dùng thống nhất.

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay công bố trải nghiệm KCS được nâng cấp, đánh dấu chương mở đầu cho hành trình kỷ niệm chín năm thành lập KuCoin và là bước tiến mới trong quá trình phát triển của KCS từ một token tiện ích của nền tảng trở thành một lớp tham gia giá trị rộng lớn hơn trong toàn bộ hệ sinh thái KuCoin.

Chín năm trước, KCS được giới thiệu nhằm thưởng và trao quyền cho những người dùng đầu tiên của KuCoin. Kể từ đó, cả KuCoin và ngành tài sản số nói chung đã trải qua những thay đổi sâu sắc. Từ chỗ là một token chủ yếu gắn với các lợi ích giao dịch, KCS đã dần phát triển thành một tài sản hệ sinh thái rộng hơn, kết nối người dùng với các chương trình phần thưởng, thanh toán, đặc quyền khách hàng thân thiết và sự tham gia vào cộng đồng.

Khi các hệ sinh thái tài sản số trưởng thành, vai trò của các token gốc của sàn giao dịch cũng đang thay đổi. Các token này không còn chỉ được xác định bởi những lợi ích riêng lẻ hoặc các chương trình khuyến khích ngắn hạn. Thay vào đó, chúng ngày càng trở thành những lớp tham gia kết nối người dùng với các giá trị trong toàn bộ hệ sinh thái. Trải nghiệm KCS được nâng cấp đáp ứng sự chuyển dịch này bằng cách tích hợp các quyền lợi liên quan đến KCS vốn còn phân tán vào một hành trình trải nghiệm liền mạch hơn và dễ thực hiện hơn. Thông qua trải nghiệm được nâng cấp, người dùng có thể khám phá và kích hoạt các quyền lợi từ KCS tốt hơn, bao gồm giảm phí giao dịch, phần thưởng, quyền lợi khách hàng thân thiết, các ưu đãi liên quan đến KuCard và nhiều chương trình khác trong hệ sinh thái thông qua một lộ trình rõ ràng hơn. Điều này phản ánh cách tiếp cận đặt niềm tin lên hàng đầu của KuCoin trong thực tiễn: giúp giá trị của nền tảng trở nên dễ hiểu hơn, minh bạch hơn trong tiếp cận và nhất quán hơn tại các điểm tương tác với người dùng.

"KCS đã phát triển cùng với người dùng và hệ sinh thái của chúng tôi trong gần chín năm qua", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Khi ngành tiếp tục phát triển, chúng tôi tin rằng thế hệ token gốc của sàn giao dịch tiếp theo sẽ không còn được xác định chỉ dựa trên các chức năng tiện ích đơn thuần, mà còn bởi khả năng kết nối hiệu quả người dùng với giá trị của hệ sinh thái. Tầm nhìn của chúng tôi là để KCS đóng vai trò là một lớp tham gia kết hợp giao dịch, phần thưởng, thanh toán và các trải nghiệm hệ sinh thái trong tương lai thành một hành trình gắn kết".

KCS, token gốc của hệ sinh thái KuCoin, từ lâu đã đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng và giá trị nền tảng của KuCoin. Với đợt nâng cấp này, tầm nhìn dài hạn của KCS trong việc đưa công nghệ blockchain "từ cộng đồng đam mê công nghệ đến với việc ứng dụng rộng rãi" và xây dựng một hệ sinh thái tự lưu chuyển giá trị dựa trên blockchain đang được chuyển hoá thành trải nghiệm người dùng rõ ràng hơn và thực tiễn hơn, giúp KCS trở nên dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ kích hoạt hơn trên toàn hệ sinh thái KuCoin.

Cột mốc này đến vào thời điểm mang tính biểu tượng đối với KuCoin, đóng vai trò là chương mở đầu của hành trình kỷ niệm chín năm thành lập của nền tảng. Khi KuCoin chuẩn bị kỷ niệm chặng đường phát triển kéo dài chín năm, sự phát triển của KCS phản ánh quá trình chuyển mình rộng lớn hơn của chính KuCoin — từ một sàn giao dịch tiền mã hóa thành một hệ sinh thái tài sản số toàn cầu bao gồm giao dịch, thanh toán, hạ tầng Web3, dịch vụ dành cho tổ chức và các công nghệ mới nổi như AI. Trong chương tiếp theo này, KCS được thiết kế để trở thành một cổng tiếp cận dành cho người dùng rõ ràng hơn tới hệ sinh thái đang mở rộng của KuCoin, giúp người dùng khám phá, hiểu rõ và tham gia tốt hơn vào giá trị được tạo ra trên toàn nền tảng. Khi KuCoin bước vào kỷ niệm năm thứ chín, trải nghiệm KCS được nâng cấp phản ánh một tầm nhìn rộng lớn hơn: giúp các giá trị trong hệ sinh thái trở nên dễ tiếp cận hơn, gắn kết hơn và ý nghĩa hơn đối với người dùng toàn cầu.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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