KCS Tandai Babak Baru Menjelang Hari Jadi Kesembilan KuCoin, Perkuat Perannya sebagai Penghubung Berbagai Manfaat dalam Ekosistem

Saat pertama kali diperkenalkan sembilan tahun lalu, KCS hadir sebagai bentuk apresiasi bagi pengguna awal KuCoin. Namun, seiring perkembangan industri aset digital, peran KCS ikut berubah. Jika sebelumnya lebih dikenal karena berbagai keuntungan yang berkaitan dengan aktivitas trading, KCS kini berkembang sebagai aset ekosistem yang menghubungkan pengguna dengan program insentif, layanan pembayaran, program loyalitas, hingga berbagai aktivitas komunitas.

Perubahan tersebut mencerminkan arah perkembangan industri aset digital secara keseluruhan. Saat ini, token milik platform bursa kripto tidak lagi sekadar menawarkan insentif jangka pendek, melainkan semakin berperan sebagai sarana yang memudahkan pengguna mengakses berbagai layanan dan manfaat dalam satu ekosistem yang terhubung. Melalui pembaruan ini, KuCoin menyatukan berbagai manfaat KCS yang sebelumnya tersebar di sejumlah layanan. Pengguna kini semakin mudah menemukan dan memanfaatkan berbagai keuntungan yang tersedia, mulai dari potongan biaya transaksi, program hadiah, keuntungan loyalitas, manfaat terkait KuCard, hingga berbagai program lain dalam ekosistem KuCoin. Menurut KuCoin, penyederhanaan tersebut membuat manfaat KCS lebih mudah dipahami, lebih mudah diakses, dan lebih relevan bagi pengguna.

"KCS berkembang bersama pengguna dan ekosistem selama hampir sembilan tahun," ujar BC Wong, CEO, KuCoin. "Sejalan dengan perubahan industri, generasi berikutnya dari token milik platform bursa kripto tidak lagi ditentukan hanya oleh fungsi utilitasnya, namun juga kemampuan menghubungkan pengguna dengan berbagai manfaat yang tersedia dalam ekosistem. Kami ingin mengembangkan KCS sebagai sarana yang menyatukan trading, program insentif, pembayaran, dan berbagai pengalaman ekosistem lainnya."

Sebagai token utama dalam ekosistem KuCoin, KCS selama ini menjadi jembatan antara pengguna dan berbagai layanan yang tersedia di platform. Melalui pembaruan ini, KuCoin ingin mewujudkan visi jangka panjang, yakni mendorong adopsi teknologi blockchain secara lebih luas, serta membangun ekosistem nilai yang berkelanjutan dan praktis agar KCS lebih mudah dipahami dan digunakan dalam ekosistem KuCoin.

Momentum tersebut bertepatan dengan hari jadi kesembilan KuCoin. Evolusi KCS juga mencerminkan transformasi KuCoin yang lebih besar, dari sebuah bursa kripto menjadi ekosistem aset digital global yang mencakup layanan trading, pembayaran, infrastruktur Web3, layanan institusional, hingga teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Ke depan, KCS akan mengambil peran yang semakin penting sebagai pintu masuk bagi pengguna yang ingin mengakses berbagai layanan dalam ekosistem KuCoin. Dengan pendekatan tersebut, pengguna lebih mudah menemukan, memahami, dan memanfaatkan berbagai manfaat yang tersedia di dalam platform. Pembaruan ini menjadi salah satu langkah KuCoin untuk menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana, terhubung, dan bermanfaat bagi jutaan pengguna di berbagai negara.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin