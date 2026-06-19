KCS inaugura una nueva etapa en el noveno aniversario de KuCoin para impulsar la utilidad del token como una capa de participación de valor

La experiencia mejorada de KCS integra la eficiencia en las operaciones, las recompensas, los beneficios de pago y los privilegios del ecosistema en un recorrido de usuario unificado.

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, KuCoin, plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza, anunció la mejora de la experiencia KCS, lo que marca una nueva etapa de la trayectoria de KuCoin en su noveno aniversario y un nuevo avance en la evolución de KCS al pasar de un token de utilidad de plataforma a una capa de participación de valor más amplia en todo el ecosistema de KuCoin.

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Hace nueve años, KCS se introdujo para recompensar y empoderar a los primeros usuarios de KuCoin. Desde entonces, tanto KuCoin como el sector de los activos digitales en general han experimentado una profunda transformación. Lo que comenzó como un token asociado principalmente con beneficios de trading evolucionó de forma gradual hasta convertirse en un activo de ecosistema más amplio que conecta a los usuarios con recompensas, pagos, privilegios de fidelización y participación en la comunidad.

A medida que los ecosistemas de activos digitales maduran, el papel de los tokens nativos de las plataformas de intercambio también está cambiando. Los tokens nativos de las plataformas de intercambio ya no se definen únicamente por beneficios aislados o incentivos a corto plazo. Cada vez más, se están convirtiendo en plataformas de participación que conectan a los usuarios con el valor a lo largo de todo un ecosistema. La experiencia KCS mejorada aborda este cambio al integrar los beneficios fragmentados relacionados con KCS en un proceso más conectado y práctico. Gracias a esta mejora en la experiencia, los usuarios podrán descubrir y activar mejores ventajas de KCS, como reducción de comisiones de trading, recompensas, privilegios de fidelización, incentivos relacionados con KuCard y programas más amplios del ecosistema, mediante una ruta única y más clara. Esto refleja el enfoque de KuCoin basado en la confianza en la práctica: hacer que el valor de la plataforma sea más fácil de entender, su acceso sea más transparente y sea más coherente en todos los puntos de contacto.

"KCS ha crecido junto con nuestros usuarios y nuestro ecosistema durante casi nueve años", señaló BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. "A medida que la industria evoluciona, creemos que la próxima generación de tokens nativos de intercambio se definirá no solo por su utilidad, sino por la eficacia con la que conecta a los usuarios con el valor del ecosistema. Nuestra visión es que KCS funcione como una plataforma de participación que integre las operaciones, las recompensas, los pagos y las futuras experiencias del ecosistema en un recorrido coherente".

KCS, el token nativo del ecosistema KuCoin, ha servido durante mucho tiempo como puente entre los usuarios y el valor de la plataforma KuCoin. Con esta actualización, la visión a largo plazo de KCS de llevar la tecnología blockchain "de los expertos a la adopción masiva" y construir un ecosistema de autocirculación de valor basado en blockchain se está traduciendo en una experiencia de usuario más clara y práctica, lo que hace que KCS sea más fácil de entender, activar y usar en KuCoin.

Este hito llega en un momento simbólico para KuCoin para marcar el inicio de la celebración de su noveno aniversario. Mientras KuCoin se prepara para celebrar nueve años de crecimiento, la evolución de KCS refleja la transformación más amplia de la propia KuCoin: de una plataforma de intercambio de criptomonedas a un ecosistema global de activos digitales que abarca operaciones, pagos, infraestructura Web3, servicios institucionales y tecnologías emergentes como la IA. En este próximo capítulo, KCS está diseñada para convertirse en una puerta de entrada más clara y accesible para el usuario al ecosistema en expansión de KuCoin, con el fin de ayudar a los usuarios a descubrir, comprender y participar mejor en el valor creado en toda la plataforma. Al cumplirse el noveno aniversario de KuCoin, esta mejora en la experiencia de KCS marca la pauta para una visión más amplia: hacer que el valor del ecosistema sea más accesible, conectado y significativo para los usuarios de todo el mundo.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una sólida base de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcada por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin