Kexing Biopharm presenteert haar wereldwijde strategie en partnermogelijkheden tijdens CPHI Frankfurt 2025

FRANKFURT, Duitsland, 1 november 2025 /PRNewswire/ -- Van 28 tot 30 oktobere nam Kexing Biopharm deel aan CPHI Frankfurt 2025, een van 's werelds meest invloedrijke farmaceutische beurzen, waar haar belangrijke productenportfolio en internationale commercialiseringsoplossingen aan partners uit wereldwijde markten werd voorgesteld.

Tijdens het evenement hield het internationale bedrijfsteam van Kexing Biopharm productieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de sector uit verschillende landen. De besprekingen waren gericht op onderwerpen zoals productregistratie, markttoegang en lokale samenwerkingsstrategieën. Het bedrijf demonstreerde ook haar farmaceutische capaciteiten voor de volledige cyclus - van API's tot afgewerkte doseringsvormen - ondersteund door systemen die aan internationale kwaliteits- en regelgevingsnormen voldoen.

CPHI Frankfurt is niet alleen een platform om producten en diensten voor te stellen, maar ook een belangrijke brug om industriële informatie te delen en bronnen te integreren. Hiertoe ging ons bedrijfsteam actief op bezoek bij de stands van concurrenten, plande ontmoetingen met klanten en wisselde informatie uit met industriële partners over wereldwijde trends in de farmaceutische industrie en de dynamiek van het overzeese marktbeleid. Dit leverde waardevolle ervaring op om latere overzeese expansiestrategie van ons bedrijf te optimaliseren, terwijl we ook potentiële klanten identificeerden.

In de afgelopen jaren heeft Kexing Biopharm haar strategie "Wereldwijde selectie + wereldwijde dekking" verder ontwikkeld door hoogwaardige producten in oncologie, auto-immuunziekten, metabolisme en specialistische therapeutische gebieden te identificeren en te introduceren. Via dit internationalisatiemodel gebaseerd op haar platform wil Kexing de commercialisering van Chinese geneesmiddelen van hoge kwaliteit over de hele wereld versnellen.

In de toekomst blijft Kexing Biopharm zich inzetten om haar aanwezigheid op de wereldwijde markten uit te breiden door middel van open samenwerking, professionele activiteiten en een patiëntgerichte aanpak, zodat patiënten in meer regio's toegang krijgen tot toegankelijke, kwaliteitsvolle oplossingen voor de gezondheidszorg.

Kexing Biopharm (beurscode: 688136.SH) is een multinationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve geneesmiddelen van verschillende modaliteiten, waaronder recombinante eiwitten, antilichamen en cellulaire/gentherapieën.

Door geavanceerde technologieplatformen te bouwen om de ontwikkeling van nieuwe doelgerichte therapieën en systemen voor het toedienen van medicijnen te bevorderen, streeft Kexing ernaar onvervulde klinische behoeften op gebied van oncologie, auto-immuunziekten en antivirale behandelingen in te vullen, waardoor een significante en betekenisvolle positieve invloed op het leven van patiënten kan ontstaan.

Door vast te houden aan het platformontwikkelingsmodel, aangedreven door de dubbele motor van "Innovatie & Internationalisatie", streeft Kexing ernaar wereldleider te worden in kwaliteitsvolle biofarmaceutische producten die de gezondheid van patiënten over de hele wereld verbeteren.