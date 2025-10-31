深耕歐盟市場，科興製藥赴德國參加2025 CPHI歐洲展

德國法蘭克福 2025年10月31日 /美通社/ -- 近日，備受全球製藥行業矚目的 CPHI Frankfurt 2025在德國法蘭克福展覽中心圓滿落幕！科興製藥攜核心產品與商業化解決方案重磅亮相，以專業的品牌形象、高品質的產品矩陣和前瞻的合作理念，成為展會焦點，為公司的全球化佈局注入強勁動力！

深度對接，共話海外新機遇

展會期間，公司海外營銷團隊與來自德國、法國、西班牙等歐洲主要市場，以及其他新興市場的上百位客戶進行了一對一深度洽談。雙方圍繞產品准入、市場佈局、公司國際化戰略等核心議題展開充分溝通，精準對接需求痛點，量身定制海外商業化合作方案。

從原料到成品制劑，從合規出海到本土化運營，公司向客戶展示的全週期產品矩陣與全鏈條服務體系，充分展現了科興製藥在製藥領域的研發技術沉澱與生產精益管理上的創新實力。不少海外客戶在詳細瞭解公司引進產品和全鏈條服務優勢後，紛紛表現出合作意向，洽談區座無虛席，現場氛圍火爆。

展會期間，科興製藥已與來自摩洛哥客戶達成 EPO協議、與阿爾及利亞就英夫利西等多個產品的 註冊和本土化運營進行了深入探討 ，為後續進一步合作、深耕全球市場奠定了堅實基礎。

此次展會不僅是產品與服務的展示平台，更是行業信息共享、資源整合的重要橋樑。對此，公司團隊還積極走訪同行展台，預約客戶洽談、與行業夥伴交流全球製藥行業趨勢、海外市場政策動態，為公司產品後續的出海策略優化積累寶貴經驗，同時挖掘潛在客戶。

蓄力遠航，開拓全球新藍圖

近年來，公司著力打造 「全球選品、全球覆蓋」的平台型出海模式，從全球範圍內發現、引進高品質藥物，品種覆蓋全面；按照細分治療領域佈局全週期的產品矩陣，為醫患提供系統的用藥解決方案。目前公司引進產品20多款，覆蓋腫瘤、自免、代謝、骨科及眼科等領域，商業化平台日漸成熟，出海產品加速落地。

其中，今年前三季度英夫利西單抗成功獲得印尼、孟加拉國上市批准；貝伐珠單抗實現多國突破，順利在印尼、哥倫比亞、巴基斯坦等國家獲批，覆蓋東南亞、拉美及南亞重點市場，尤其是哥倫比亞，獲批 2個多月便實現發貨，而重點產品白蛋白紫杉醇表現更為亮眼，今年在歐盟持續放量，帶動了海外銷售收入的同比顯著增長。

此次展會的熱烈反響，充分印證了公司產品在全球市場的競爭力與認可度。未來，公司將持續深化與全球客戶的戰略合作，聚焦海外市場需求，優化產品與服務，加速推進產品出海進程，拓展更廣闊的全球市場空間，與合作夥伴攜手共贏，為全球醫藥行業發展貢獻中國力量！

SOURCE 科興制藥