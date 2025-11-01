Kexing Biopharm présente sa stratégie mondiale et ses opportunités de partenariat au CPHI Francfort 2025

FRANCFORT, Allemagne, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 28 au 30 octobre, Kexing Biopharm a participé au CPHI Francfort 2025, l'une des expositions pharmaceutiques les plus influentes au monde, présentant son portefeuille de produits clés et ses solutions de commercialisation internationale à des partenaires des marchés mondiaux.

Au cours de l'événement, l'équipe commerciale internationale de Kexing Biopharm a tenu des réunions productives avec des représentants de l'industrie de plusieurs pays. Les discussions ont porté sur des sujets tels que l'enregistrement des produits, l'accès au marché et les stratégies de collaboration locale. L'entreprise a également présenté ses capacités pharmaceutiques à cycle complet, des IPA aux formes de dosage finies, soutenues par des systèmes de qualité et de réglementation conformes aux normes internationales.

Le CPHI de Francfort n'est pas seulement une plateforme de présentation de produits et de services, mais aussi une passerelle importante pour le partage d'informations et l'intégration des ressources de l'industrie. À cette fin, l'équipe de notre société a activement visité les stands des concurrents, programmé des réunions avec les clients et échangé des informations avec les partenaires de l'industrie sur les tendances mondiales de l'industrie pharmaceutique et la dynamique de la politique des marchés d'outre-mer. Nous avons ainsi acquis une expérience précieuse qui nous a permis d'optimiser la stratégie d'expansion de notre entreprise à l'étranger, tout en identifiant des clients potentiels.

Ces dernières années, Kexing Biopharm a promu sa stratégie « Global Selection + Global Coverage » en identifiant et en introduisant des produits de haute qualité dans les domaines de l'oncologie, de l'auto-immunité, du métabolisme et des domaines thérapeutiques spécialisés. Grâce à ce modèle d'internationalisation basé sur une plateforme, Kexing vise à accélérer la mise sur le marché de médicaments chinois de haute qualité dans le monde entier.

Kexing Biopharm s'engage à renforcer sa présence sur les marchés mondiaux grâce à une collaboration ouverte, à des opérations professionnelles et à une approche centrée sur le patient, en apportant des solutions de santé accessibles et de haute qualité aux patients dans un plus grand nombre de régions.

Kexing Biopharm (code boursier : 688136.SH) est une société biopharmaceutique multinationale qui se consacre à la R&D, à la fabrication et à la vente de médicaments innovants de différentes modalités, notamment des protéines recombinantes, des anticorps et des thérapies cellulaires/géniques.

En créant des plateformes technologiques de pointe pour promouvoir le développement de nouvelles thérapies ciblées et de systèmes d'administration de médicaments, Kexing s'efforce de répondre aux besoins cliniques non satisfaits dans les domaines de l'oncologie, des traitements auto-immuns et antiviraux, créant ainsi un impact positif important et significatif sur le quotidien des patients.

En adhérant au modèle de développement d'une plateforme, alimenté par les deux moteurs que sont l'innovation et l'internationalisation, Kexing s'engage à devenir un leader mondial dans le domaine des produits biopharmaceutiques de haute qualité, afin d'améliorer la santé des patients dans le monde entier.