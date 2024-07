KIIT DU recebe status consultivo especial do ECOSOC da ONU

BHUBANESWAR, Índia, 29 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O KIIT Considerado Universidade (https://kiit.ac.in/) recebeu o distinto Status Consultivo Especial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC da ONU), reconhecendo as contribuições substanciais da Universidade para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). De um conjunto de 476 candidaturas em todo o mundo, apenas 19 organizações, incluindo a KIIT DU, foram selecionadas para esta prestigiada honra. O status foi conferido durante a reunião do segmento de gestão do ECOSOC da ONU, realizada em 23 de julho de 2024, na sede das Nações Unidas, em Nova York.

Esse reconhecimento ressalta o compromisso inabalável do KIIT com a Agenda 2030 das Nações Unidas e os ODS. A obtenção do Status Consultivo Especial marca um marco significativo, posicionando o KIIT entre um seleto grupo de universidades em todo o mundo que conquistaram essa estimada distinção.

Em outro desenvolvimento, o KIIT assinou um Memorando de Entendimento com os Voluntários da ONU (UNV). Esta parceria abre uma oportunidade notável para os alunos do KIIT DU se envolverem com várias agências da ONU para servir como "Voluntários Universitários Nacionais da ONU", que serão destacados para várias iniciativas de desenvolvimento dentro das agências da ONU. Essas oportunidades fornecerão aos alunos do KIIT uma valiosa experiência profissional em desenvolvimento internacional, moldando suas futuras carreiras com um salário adequado. Esta iniciativa é a primeira de seu tipo por qualquer universidade privada no sul da Ásia.

Da mesma forma, o Conselho Americano de Jovens Líderes Políticos (ACYPL), líder global na promoção da compreensão e diplomacia internacionais, anunciou sua colaboração histórica com o Instituto de Ciências Sociais de Kalinga (KISS) e o KIIT. O BEIJO é a preocupação irmã do KISS. Com o firme apoio do Departamento de Estado dos EUA e uma série de outros parceiros, mais de 8.900 líderes nos EUA e em 129 países e territórios ao redor do mundo viajaram em nossos programas de intercâmbio que mudaram vidas.

Com ex-alunos que incluem figuras proeminentes como o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, o secretário do Departamento de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, o governador de Illinois, JB Pritzker, a congressista Tulsi Gabbard, do Havaí, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, a ACYPL tem um histórico de influenciar as relações internacionais e a liderança.

Expressando sua felicidade, o Dr. Achyuta Samanta, fundador da KIIT & KISS (https://achyutasamanta.com/), disse que é motivo de orgulho que a KIIT seja a única universidade profissional/ técnica na Índia a alcançar o status consultivo especial do ECOSOC da ONU. Além disso, na Índia, tanto o KIIT quanto o KISS em Odisha estão orgulhosos de receber este prestigioso prêmio. O KISS já foi premiado com o Estatuto Consultivo Especial do ECOSOC da ONU em 2015 e tem continuado com esse estatuto até à data, informou.

Ele também expressou que o KIIT é a única universidade no sul da Ásia a obter o status de UNV para envolver os alunos para o estágio. O ACYPL é uma coisa muito prestigiada para o KIIT envolver diplomatas e líderes políticos para visitar o KISS e o KISS de todo o mundo e ter um programa de estágio, acrescentou.

