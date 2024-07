Le KIIT DU reçoit le prestigieux statut consultatif spécial de l'ECOSOC des Nations unies

BHUBANESWAR, Inde, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- KIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in/) s'est vu accorder le statut consultatif spécial distingué par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), reconnaissant les contributions substantielles de l'université aux Objectifs de développement durable (ODD). Sur 476 candidatures dans le monde entier, seules 19 organisations, dont KIIT DU, ont été sélectionnées pour cette prestigieuse distinction. Le statut a été conféré lors de la réunion du segment de gestion de l'ECOSOC des Nations unies qui s'est tenue le 23 juillet 2024 au siège des Nations unies à New York.

KIIT Deemed to be University

Cette reconnaissance souligne l'engagement indéfectible du KIIT en faveur de l'Agenda 2030 des Nations unies et des ODD. L'obtention du statut consultatif spécial constitue une étape importante, qui place le KIIT parmi un groupe restreint d'universités dans le monde qui ont obtenu cette distinction estimée.

Par ailleurs, le KIIT a signé un protocole d'accord avec le programme des Volontaires des Nations unies (VNU). Ce partenariat offre une opportunité remarquable aux étudiants de KIIT DU de s'engager auprès de diverses agences des Nations unies en tant que "Volontaires universitaires nationaux des Nations unies" qui seront déployés pour diverses initiatives de développement au sein des agences des Nations unies. Ces opportunités permettront aux étudiants du KIIT d'acquérir une expérience professionnelle précieuse dans le domaine du développement international et d'orienter leur future carrière grâce à une allocation appropriée. Cette initiative est une première en son genre pour une université privée d'Asie du Sud.

De même, l'American Council of Young Political Leaders (ACYPL), leader mondial dans la promotion de la compréhension internationale et de la diplomatie, a annoncé sa collaboration historique avec le Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) et le KIIT. Le KISS est la filiale du KIIT. Grâce au soutien indéfectible du département d'État américain et d'une vingtaine d'autres partenaires, plus de 8 900 dirigeants des États-Unis et de 129 pays et territoires du monde entier ont participé à nos programmes d'échange qui ont changé leur vie.

Avec des anciens élèves tels que le Premier ministre indien Narendra Modi, le leader de la minorité au Sénat Mitch McConnell, le secrétaire du ministère américain des transports Pete Buttigieg, le gouverneur de Caroline du Nord Roy Cooper, le gouverneur de l'Illinois JB Pritzker, la députée Tulsi Gabbard d'Hawaï et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, l'ACYPL a une longue histoire d'influence sur les relations internationales et le leadership.

Exprimant sa joie, le Dr Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS (https://achyutasamanta.com/) a déclaré que c'est une fierté que KIIT soit la seule université professionnelle/technique en Inde à obtenir le statut consultatif spécial de l'ECOSOC des Nations unies. En Inde également, le KIIT et le KISS d'Odisha sont fiers de recevoir cette prestigieuse récompense. KISS a déjà obtenu le statut consultatif spécial de l'ECOSOC des Nations unies en 2015 ( ) et continue à bénéficier de ce statut jusqu'à présent, a-t-il indiqué.

Il a également indiqué que KIIT était la seule université d'Asie du Sud à avoir obtenu le statut de Volontaire des Nations unies pour l'engagement d'étudiants en stage. ACYPL est une initiative très prestigieuse pour le KIIT, car elle permet à des diplomates et à des dirigeants politiques du monde entier de visiter le KIIT et le KISS et de participer à un programme de stages, a-t-il ajouté.

