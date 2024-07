KIIT DU erhält prestigeträchtigen UN ECOSOC Sonderberatungsstatus

BHUBANESWAR, Indien, 30. Juli 2024 /PRNewswire/ -- KIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in/) hat vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (UN ECOSOC) den angesehenen Sonderberatungsstatus erhalten, mit dem die wesentlichen Beiträge der Universität zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anerkannt werden. Aus einem Pool von 476 Bewerbungen aus aller Welt wurden nur 19 Organisationen, darunter KIIT DU, für diese prestigeträchtige Auszeichnung ausgewählt. Der Status wurde auf der Sitzung des UN-Wirtschaftsrates (ECOSOC) am 23. Juli 2024 am Sitz der Vereinten Nationen in New York verliehen.

KIIT Deemed to be University

Diese Anerkennung unterstreicht das unermüdliche Engagement des KIIT für die Agenda 2030 der Vereinten Nationen und die SDGs. Die Verleihung des Sonderberaterstatus ist ein bedeutender Meilenstein, denn damit gehört das KIIT zu einer ausgewählten Gruppe von Universitäten weltweit, die diese geschätzte Auszeichnung erhalten haben.

Außerdem hat das KIIT eine Absichtserklärung mit UN Volunteers (UNV) unterzeichnet. Diese Partnerschaft eröffnet den Studierenden des KIIT DU eine bemerkenswerte Möglichkeit, sich bei verschiedenen UN-Organisationen zu engagieren und als "National University UN Volunteers" für verschiedene Entwicklungsinitiativen innerhalb der UN-Organisationen eingesetzt zu werden. Diese Möglichkeiten werden KIIT-Studenten mit wertvollen beruflichen Erfahrungen in der internationalen Entwicklung ausstatten und ihre zukünftigen Karrierewege mit einem angemessenen Stipendium formen. Diese Initiative ist die erste ihrer Art an einer privaten Universität in Südasien.

Auch der American Council of Young Political Leaders (ACYPL), ein weltweit führendes Unternehmen zur Förderung der internationalen Verständigung und Diplomatie, hat seine historische Zusammenarbeit mit dem Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) und dem KIIT angekündigt. KISS ist das Schwesterunternehmen des KIIT. Mit der unerschütterlichen Unterstützung des US-Außenministeriums und einer Reihe anderer Partner haben über 8.900 Führungskräfte in den USA und in 129 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt an unseren lebensverändernden Austauschprogrammen teilgenommen.

Zu den Alumni gehören prominente Persönlichkeiten wie der indische Premierminister Narendra Modi, der Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell, der Verkehrsminister der USA Pete Buttigieg, der Gouverneur von North Carolina Roy Cooper, der Gouverneur von Illinois JB Pritzker, die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard aus Hawaii und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley. Das ACYPL kann auf eine lange Geschichte der Einflussnahme auf internationale Beziehungen und Führungspositionen zurückblicken.

Dr. Achyuta Samanta, Gründer von KIIT & KISS (https://achyutasamanta.com/), sagte, dass es eine Frage des Stolzes sei, dass KIIT die einzige professionelle/technische Universität in Indien ist, die UN ECOSOC Special Consultative Status erhalten hat. Auch in Indien sind sowohl das KIIT als auch das KISS in Odisha stolz darauf, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. KISS wurde bereits 2015 mit dem UN ECOSOC Special Consultative Status ausgezeichnet und hat diesen Status bis heute beibehalten, informierte er.

Er wies auch darauf hin, dass das KIIT die einzige Universität in Südasien ist, die den UNV-Status für die Einstellung von Studenten für Praktika erhalten hat. ACYPL ist eine sehr prestigeträchtige Sache für das KIIT, um politische Diplomaten und Führungskräfte aus der ganzen Welt für einen Besuch am KIIT und KISS zu gewinnen und ein Praktikumsprogramm durchzuführen, fügte er hinzu.

