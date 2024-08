KIIT DU、名誉あるUN ECOSOC特別諮問資格を獲得

ブバネーシュワル(インド), 2024年7月30日 /PRNewswire/ -- KIIT Deemed to be University(KIITみなし大学、https://kiit.ac.in/)は、持続可能な開発目標(SDGs)に対する多大な貢献が認められ、United Nations Economic and Social Council(国連経済社会理事会、英文略称UN ECOSOC)から名誉ある特別諮問資格を付与されました。世界中の476件の応募の中からこの栄誉に浴したのは、KIIT DUを含む19の組織のみです。2024年7月23日、ニューヨークの国連本部で開催されたUN ECOSOC運用部門会議で、この特別諮問資格が授与されました。

この評価は、国連のアジェンダ2030とSDGsに対してKIITが揺るぎない姿勢で臨んだことを示しています。特別協議資格の取得は重要なマイルストーンであり、KIITはこの尊敬される名誉を獲得した世界的に選ばれた大学グループの中に位置づけられます。

それとは別の動きとして、KIITはUN Volunteers(国連ボランティア計画、英文略称UNV)との間に基本合意書を締結しました。この提携により、KIIT DUの学生はさまざまな国連機関と関わり、国連機関内のさまざまな開発イニシアチブに派遣される「National University UN Volunteers(国立大学国連ボランティア)」として活動できるようになります。KIITの学生はこれらの機会を活かし、国際開発において貴重な専門的経験を積むことで、それにふさわしい奨学金を得て将来のキャリア・パスにつなげることができます。この取り組みは、南アジアの私立大学では初めての試みです。

同様に、国際理解と外交を促進する世界的リーダーであるAmerican Council of Young Political Leaders(米国青年政治指導者会議、英文略称ACYPL)が、Kalinga Institute of Social Sciences(カリンガ社会科学研究所、英文略称KISS)およびKIITとの間に、歴史的な協力関係に入ることを発表しました。KISSはKIITの姉妹機関です。米国国務省とその他多数のパートナーの確固たる支援により、米国および世界129の国と地域から、8,900人を超えるリーダーが人生を変えるような交換プログラムに参加しています。

ACYPLの出身者には、インドのNarendra Modi首相、上院少数党院内総務のMitch McConnell氏、米国運輸長官のPete Buttigieg氏、ノースカロライナ州知事のRoy Cooper氏、イリノイ州知事のJB Pritzker氏、ハワイ州下院議員のTulsi Gabbard氏、サウスカロライナ州元知事のNikki Haley氏などの著名人がおり、国際関係とリーダーシップに影響を与えてきた重層的な歴史を持っています。

KIITとKISS(https://achyutasamanta.com/)の創設者であるAchyuta Samanta博士が誇りとともに述べたことによれば、KIITはインドで唯一、UN ECOSOCの特別諮問資格を獲得した専門/技術系大学です。また、インドでは、オリッサ州のKIITとKISSがどちらもこの名誉ある賞を受賞しています。KISSはすでに2015年にUN ECOSOC特別諮問資格を付与されており、現在までその資格を継続しています。

彼はまた、KIITが南アジアで唯一、学生のインターンシップ受け入れに関してUNVの資格を取得した大学である、と述べました。また、ACYPLはKIITにとって非常に名誉ある組織だ、と彼は付け加えています。このおかげで、世界中の政治外交官やリーダーを招き、KIITとKISSを訪問してインターンシップ・プログラムに参加してもらえるためです。

