KISTERS lança HyQuant Edge: a primeira estação de monitoramento baseada em sensor de radar para hidrologia quantitativa

Uma nova categoria em monitoramento de água que substitui as configurações de estações multicomponentes por uma única unidade compacta, reduzindo o consumo de energia e permitindo a implantação em minutos

AACHEN, Alemanha, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KISTERS anunciou hoje o lançamento da HyQuant Edge, uma estação de monitoramento hidrológico completa, alimentada por KIPTEC (Tecnologia de Plataforma de Inteligência KISTERS para Conectividade Incorporada). É a primeira solução hidrológica a reunir medição de radar, registro de dados, processamento de borda, transmissão e conectividade em nuvem em um único dispositivo compacto – eliminando a necessidade das arquiteturas de estações multicomponentes que definem o setor há décadas.

Estação compacta HyQuant Edge medindo o nível de água combinado e a velocidade da superfície usando a tecnologia de radar

O lançamento aborda um desafio estrutural no monitoramento hidrológico quantitativo. Embora em diferentes setores os dispositivos tenham se tornado menores, mais inteligentes e mais autônomos, a hidrologia permaneceu atrasada, às vezes tornando a implantação cara e os locais remotos impraticáveis.

"As estações de monitoramento tradicionais sempre foram sobre coleta e transferência. Isso exigia vários componentes, montados no local, sem nenhuma camada de inteligência no meio. A KISTERS projetou a HyQuant Edge para mudar essa história." – Klaas Schulze Dieckhoff, diretor global de P&D da KISTERS

A HyQuant Edge oferece algo fundamentalmente diferente: sistemas independentes e adaptáveis, onde a medição, o processamento e a comunicação funcionam como um só. Isso permite que as equipes implantem mais sites com menos infraestrutura, a um custo menor por site.

Ideal para implantações remotas, temporárias e de emergência e densificação de rede, elas são igualmente adequadas para locais permanentes onde a infraestrutura é limitada.

As estações HyQuant Edge estão disponíveis em quatro versões – Nível (L), Velocidade de Superfície (V), Nível e Velocidade Combinados (L+V) e Descarga (Q) – versões L, V e L+V atualizáveis para Q por meio de atualização de software, sem necessidade de substituição de hardware.

As estações são seguras por design e se conectam à nuvem automaticamente. Eles economizam energia usando o registro adaptativo orientado a eventos e mantêm a integridade dos dados durante as interrupções de conectividade por meio do recurso de armazenamento e encaminhamento. Fabricados na Alemanha, são compatíveis com LTE-Cat-M1/NB-IoT e se integram às plataformas de monitoramento existentes por meio de padrões abertos.

"Sempre houve mais lugares que valem a pena medir do que sistemas capazes de alcançá-los devido a restrições de implantação. A HyQuant Edge é a escolha que pode se encaixar nas restrições de infraestrutura e orçamento existentes – especialmente valorizadas na densificação da rede." – Dr. Anton Felder, diretor global da HydroMet, KISTERS

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Sobre KISTERS: Uma organização internacional privada especializada em dados ambientais, instrumentação e TI, desenvolvendo soluções baseadas em dados para água, clima e energia renovável.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970619/KISTERS_HyQuant_Edge.jpg

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FONTE KISTERS