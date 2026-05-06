KISTERS lance HyQuant Edge : la première station de surveillance basée sur des capteurs radar pour l'hydrologie quantitative

Une nouvelle catégorie de surveillance de l'eau qui remplace les stations à composants multiples par une seule unité compacte, réduisant la consommation d'énergie et permettant un déploiement en quelques minutes

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- KISTERS annonce aujourd'hui le lancement d'HyQuant Edge, une station de surveillance hydrologique tout-en-un alimentée par KIPTEC (KISTERS Intelligence Platform Technology for Embedded Connectivity). Il s'agit de la première solution hydrologique à réunir la mesure radar, l'enregistrement des données, le traitement en périphérie, la transmission et la connectivité cloud dans un seul appareil compact, supprimant ainsi le besoin d'architectures de stations à composants multiples qui ont caractérisé le secteur pendant des décennies.

Station compacte HyQuant Edge mesurant à la fois le niveau d'eau et la vitesse de surface à l'aide de la technologie radar

Ce lancement relève un défi structurel dans le domaine de la surveillance hydrologique quantitative. Si, dans différents secteurs, les appareils sont devenus plus petits, plus intelligents et plus autonomes, l'hydrologie est restée à la traîne, ce qui rend parfois le déploiement coûteux et les sites éloignés peu pratiques.

« Les stations de surveillance traditionnelles ont toujours été axées sur la collecte et le transfert. Cette approche nécessitait de multiples composants, assemblés sur place, sans aucune couche d'intelligence entre les deux. KISTERS a conçu HyQuant Edge pour changer la donne ». - Klaas Schulze Dieckhoff, responsable mondial de la R&D, KISTERS

HyQuant Edge offre quelque chose de fondamentalement différent : des systèmes autonomes et adaptatifs dans lesquels la mesure, le traitement et la communication fonctionnent à l'unisson. Cela permet aux équipes de déployer plus de sites avec moins d'infrastructure, à un coût moindre par site.

Idéales pour les déploiements distants, temporaires et d'urgence et pour la densification du réseau, les stations conviennent également aux sites permanents où l'infrastructure est limitée.

Les stations HyQuant Edge sont disponibles en quatre versions - Level (L), Surface Velocity (V), Combined Level and Velocity (L+V), and Discharge (Q) - les versions L, V et L+V pouvant être transformées en Q par une mise à jour logicielle, sans remplacement de matériel.

Les stations sont sécurisées de par leur conception et se connectent automatiquement au cloud. Elles permettent d'économiser de l'énergie grâce à l'enregistrement adaptatif en fonction des événements et maintiennent l'intégrité des données pendant les interruptions de connectivité grâce à la capacité de stockage et de retransmission. Fabriquées en Allemagne, elles prennent en charge le LTE-Cat-M1/NB-IoT et s'intègrent aux plateformes de surveillance existantes via des normes ouvertes.

« Il y a toujours eu plus d'endroits à mesurer que de systèmes capables de les atteindre en raison des contraintes de déploiement. HyQuant Edge est le choix qui peut s'adapter à l'infrastructure existante et aux contraintes budgétaires, et il est particulièrement apprécié dans le cadre de la densification des réseaux ». - Anton Felder, directeur mondial HydroMet, KISTERS

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À propos de KISTERS : entreprise internationale privée spécialisée dans les données environnementales, l'instrumentation et les technologies de l'information, qui développe des solutions basées sur les données dans les domaines de l'eau, de la météorologie et des énergies renouvelables.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2970619/KISTERS_HyQuant_Edge.jpg

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Anna Wall

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