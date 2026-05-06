KISTERS 推出 HyQuant Edge：首個用於定量水文學的雷達傳感器監測站

水監測迎來新類別：以單一小巧單元取代多組件測站，節能之餘，亦可於數分鐘內迅速部署

德國亞琛2026年5月6日 /美通社/ -- KISTERS 今天正式推出 HyQuant Edge，這款集多功能於一身的水文監測站，採用 KIPTEC（KISTERS 嵌入式連接智能平台技術）作為驅動。 此乃首個水文解決方案，將雷達測量、數據記錄、邊緣處理、傳輸與雲端連接，匯聚於單一小巧裝置之中，告別數十年來主導業界的多組件測站結構。

這次發佈是應對定量水文學監測中的一個結構性難題。 縱觀各行各業，裝置日趨精巧、明智且自主，然而水文學卻仍滯後，以致部署成本時而高昂，偏遠之地亦難以建站。

小巧的 HyQuant Edge 測站，以雷達技術同時測量水位及表面流速

「傳統監測站素來只側重於收集及傳輸。 這需要於現場組裝多個組件，而彼此之間欠缺智能層面。 KISTERS 設計 HyQuant Edge，正是要扭轉此局面。」 – Klaas Schulze Dieckhoff，KISTERS 環球研發主管

HyQuant Edge 截然不同、脫穎而出：這套自成一體、靈活適應的系統，將測量、處理與通訊融為一體。 如此一來，團隊能以更簡的基礎設施、更低的站點成本，佈設更多的監測站。

這非常適合偏遠、臨時、應急部署及網絡加密，也可用於基礎設施有限的永久測站。

HyQuant Edge 測站設有四種版本：水位 (L)、表面流速 (V)、水位流速合併 (L+V) 及流量 (Q)。L、V 與 L+V 版本，只需軟件更新即可升級至 Q，無須替換硬件。

測站於設計之初已貫徹安全理念，並自動連接到雲端。 當中採用事件驅動的自適應記錄方式來減少用電，並在網絡中斷時利用儲存與轉發功能，確保數據完整無損。 測站於德國製造，支援 LTE-Cat-M1/NB-IoT，更以開放標準融入既有監測平台。

「基於部署所限，值得測量之地，總是多於能及之系統。 HyQuant Edge 是能夠符合現有基礎設施及預算限制的絕佳選擇，在網絡加密中尤其值得重視。」 – Anton Felder 博士，KISTERS 全球 HydroMet 總監

探索 HyQuant Edge，並於 LinkedIn 關注 KISTERS。

關於 KISTERS：此私營國際機構專門從事環境數據、儀器及資訊科技 (IT)，為水務、天氣及可再生能源提供數據驅動的解決方案。

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SOURCE KISTERS