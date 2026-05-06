KISTERS lanza HyQuant Edge: la primera estación de monitoreo basada en sensores de radar para hidrología cuantitativa

Una nueva categoría en el monitoreo del agua que reemplaza las configuraciones de estaciones de múltiples componentes con una sola unidad compacta, lo que reduce el consumo de energía y permite su instalación en cuestión de minutos

AQUISGRÁN, Alemania, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- KISTERS anunció hoy el lanzamiento de HyQuant Edge, una estación de monitoreo hidrológico todo en uno que funciona con KIPTEC (tecnología de la plataforma de inteligencia de KISTERS para conectividad integrada). Es la primera solución hidrológica que integra la medición por radar, el registro de datos, el procesamiento en el borde, la transmisión y la conectividad en la nube en un único dispositivo compacto, lo que elimina la necesidad de las arquitecturas de estaciones con múltiples componentes que han caracterizado al sector durante décadas.

Estación compacta HyQuant Edge que mide simultáneamente el nivel del agua y la velocidad superficial mediante tecnología de radar

El lanzamiento aborda un desafío estructural en el monitoreo hidrológico cuantitativo. Aunque en distintos sectores los dispositivos se han vuelto más pequeños, más inteligentes y más autónomos, la hidrología se ha quedado rezagada, lo que a veces encarece su implementación y hace que su uso en lugares remotos resulte poco práctico.

"Las estaciones de monitoreo tradicionales siempre se han centrado en la recopilación y la transmisión de datos. Para ello se necesitaban múltiples componentes, montados in situ, sin ninguna capa de inteligencia intermedia. KISTERS diseñó HyQuant Edge para cambiar esa realidad.". – Klaas Schulze Dieckhoff, director global de I+D de KISTERS

HyQuant Edge ofrece algo fundamentalmente diferente: sistemas autónomos y adaptativos en los que la medición, el procesamiento y la comunicación funcionan como un todo. Esto permite a los equipos implementar más ubicaciones con menos infraestructura y a un menor costo.

Son ideales para implementaciones remotas, temporales y de emergencia, así como para la densificación de redes, y resultan igualmente adecuadas para emplazamientos permanentes en los que la infraestructura es limitada.

Las estaciones HyQuant Edge están disponibles en cuatro versiones: Level (L), Surface Velocity (V), Combined Level and Velocity (L+V), y Discharge (Q). Las versiones L, V y L+V se pueden actualizar a la versión Q mediante una actualización de software, sin necesidad de sustituir ningún componente de hardware.

Las estaciones están diseñadas para ser seguras y se conectan a la nube automáticamente. Ahorran consumo energético gracias al registro adaptativo basado en eventos y mantienen la integridad de los datos durante las interrupciones de conectividad mediante la función de almacenamiento y reenvío. Fabricadas en Alemania, son compatibles con LTE-Cat-M1/NB-IoT y se integran con las plataformas de monitoreo existentes a través de estándares abiertos.

"Siempre ha habido más lugares dignos de medir que sistemas capaces de llegar a ellos, debido a las limitaciones de implementación. HyQuant Edge es la solución ideal para adaptarse a la infraestructura existente y a las limitaciones presupuestarias, lo cual resulta especialmente valioso en la densificación de redes". – Dr. Anton Felder, director global de HydroMet, KISTERS

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Acerca de KISTERS: Una organización internacional privada especializada en datos ambientales, instrumentación y TI, que desarrolla soluciones basadas en datos sobre el agua, el clima y las energías renovables.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970619/KISTERS_HyQuant_Edge.jpg

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FUENTE KISTERS