KISTERS lanza HyQuant Edge, estación de monitoreo basada en sensores de radar para hidrología cuantitativa

KISTERS lanza HyQuant Edge: La primera estación de monitoreo basada en sensores de radar para hidrología cuantitativa

Una nueva categoría en monitoreo de agua que reemplaza las estaciones multicomponente con una sola unidad compacta, reduciendo el consumo de energía y permitiendo su instalación en minutos

AACHEN, Alemania, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- KISTERS anunció hoy el lanzamiento de HyQuant Edge, una estación de monitoreo hidrológico todo en uno impulsada por KIPTEC (KISTERS Intelligence Platform Technology for Embedded Connectivity). Es la primera solución hidrológica que reúne la medición por radar, el registro de datos, el procesamiento en el borde, la transmisión y la conectividad en la nube en un solo dispositivo compacto, eliminando la necesidad de las arquitecturas de estaciones multicomponente que han definido el sector durante décadas.

Compact HyQuant Edge station measuring combined water level and surface velocity using radar technology

El lanzamiento aborda un desafío estructural en el monitoreo hidrológico cuantitativo. Si bien en diversas industrias los dispositivos se han vuelto más pequeños, inteligentes y autónomos, la hidrología se ha quedado rezagada, lo que a veces encarece la implementación y hace que los sitios remotos sean poco prácticos.

"Las estaciones de monitoreo tradicionales siempre se han centrado en la recolección y transferencia de datos. Esto requería múltiples componentes, ensamblados in situ, sin una capa de inteligencia intermedia. KISTERS diseñó HyQuant Edge para cambiar esta situación." – Klaas Schulze Dieckhoff, director global de I+D de KISTERS

HyQuant Edge ofrece algo fundamentalmente diferente: sistemas autónomos y adaptables donde la medición, el procesamiento y la comunicación funcionan de forma integrada. Esto permite a los equipos desplegar más emplazamientos con menos infraestructura y a un menor coste por emplazamiento.

Ideales para despliegues remotos, temporales y de emergencia, así como para la densificación de redes, también son adecuados para emplazamientos permanentes con infraestructura limitada.

Las estaciones HyQuant Edge están disponibles en cuatro versiones: Nivel (L), Velocidad de Superficie (V), Nivel y Velocidad Combinados (L+V) y Descarga (Q). Las versiones L, V y L+V se pueden actualizar a Q mediante una actualización de software, sin necesidad de reemplazar el hardware.

Las estaciones son seguras por diseño y se conectan automáticamente a la nube. Ahorran energía gracias al registro adaptativo basado en eventos y mantienen la integridad de los datos durante las interrupciones de conectividad mediante la función de almacenamiento y reenvío. Fabricadas en Alemania, son compatibles con LTE-Cat-M1/NB-IoT y se integran con las plataformas de monitorización existentes mediante estándares abiertos.

"Siempre ha habido más lugares que merecen ser medidos que sistemas capaces de alcanzarlos debido a las limitaciones de despliegue. HyQuant Edge es la opción que se adapta a la infraestructura existente y a las limitaciones presupuestarias, algo especialmente valioso en la densificación de redes." – Dr. Anton Felder, director global de HydroMet, KISTERS

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Acerca de KISTERS: Organización internacional de propiedad privada especializada en datos ambientales, instrumentación y tecnologías de la información, que desarrolla soluciones basadas en datos para los sectores del agua, el clima y las energías renovables.

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