KOCOWA+ comemora seu 7º aniversário com um verão de conteúdo novo e exclusivo para encantar fãs em todo o mundo

O streamer de conteúdo coreano adicionará webcomics exclusivas, novas legendas vietnamitas e festas interativas à sua plataforma para celebrar este marco

LOS ANGELES, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O KOCOWA+, principal serviço totalmente coreano de streaming de conteúdo fora da Coreia, está comemorando seu 7º aniversário adicionando mais conteúdo exclusivo, um novo idioma de legendas e recursos de ponta para aprimorar a experiência de visualização dos fãs e expandir suas ofertas para todos os fãs de conteúdo coreano, ou K-content. Neste verão, eles começaram as celebrações apresentando mais de 40 shows com o grupo de K-Pop de renome mundial BTS e organizando festas interativas globais de fãs que estão disponíveis apenas no KOCOWA+. Em 19 de julho eles começarão a lançar webcomics exclusivas baseadas em títulos amados como Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo e My Dearest, com novos episódios lançados todas as sextas-feiras. E, finalmente, além de fornecer legendas premium em inglês, espanhol, português e chinês poucas horas após os shows serem exibidos na Coreia, o KOCOWA+ agora oferecerá legendas em vietnamita no final do mês à medida que solidificam sua presença como o destino número um do entretenimento coreano.

O KOCOWA+ está em uma trajetória fantástica desde o seu lançamento em 2017; com mais de 40.000 horas de K-Drama, K-Pop, K-Variety, K-Reality, K-Movies, transmissão ao vivo e agora webcomics, o KOCOWA+ oferece o melhor do entretenimento coreano para o público em todo o mundo. Após o lançamento inicial nas Américas, o KOCOWA+ expandiu recentemente sua área de atendimento para incluir Europa, Austrália e Nova Zelândia, disponibilizando-o em 73 países. Além de suas plataformas web, iOS e Android, eles também promovem parceiros de dispositivos como Smart TVs, Roku, FireTV e Google TV. O KOCOWA também pode ser encontrado em várias plataformas de parceiros, como Prime Video, The Roku Channel, Xfinity, Verizon +Play e outras.

"Como a plataforma de streaming com a maior biblioteca de todo o conteúdo coreano, o KOCOWA+ cresceu rapidamente como uma plataforma global desde a nossa estreia em 2017. Nós nos esforçamos para oferecer consistentemente aos nossos fãs e espectadores uma grande variedade de conteúdos novos e adorados. Trabalhamos com mais de 50 provedores de conteúdo para acessar os melhores títulos e estamos adicionando mais a cada mês! Também estamos empolgados em expandir para webcomics baseadas em K-Dramas populares, para dar aos fãs ainda mais K-Content da mais alta qualidade para se envolver, que só pode ser encontrado exclusivamente em nossa plataforma." afirma o CEO/CPO KunHee Park

Os fãs são o foco do KOCOWA+ neste verão. Depois de duas bem-sucedidas festas (watch parties) temáticas do BTS em junho e julho, o KOCOWA+ está se preparando para uma festa especial selecionada por fãs GLOBAIS no dia 1º de agosto, e os fãs de K-Pop de todo o mundo estão convidados a se reunir para compartilhar essa experiência de assistir em conjunto apenas no KOCOWA+.

Esse é apenas um segmento dos milhões de espectadores do KOCOWA+ que vão da Geração X à Geração Alfa. Em todo o mundo, na América do Norte, Reino Unido, Austrália e Brasil, esses espectadores passam duas horas por dia na plataforma, provando que o KOCOWA+ é o destino preferido dos fãs para embarcar em uma variedade de entretenimento coreano e transmitir novas séries, uma biblioteca de títulos premiados, apresentações AO VIVO de K-Pop e muito mais.

KOCOWA+ é uma plataforma de streaming de vídeo por assinatura nas Américas, lançada em 2017, com públicos primários nos Estados Unidos, México, Brasil, América do Sul, Reino Unido, UE e Oceania. O KOCOWA+ oferece uma programação robusta de mais de 40.000 horas de conteúdo coreano de dramas, filmes, reality shows e K-Pop em vários idiomas na sua plataforma direta.

