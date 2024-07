Tego lata KOCOWA+ świętuje 7. rocznicę powstania, prezentując wiele nowych, wyjątkowych pozycji, które zaskoczą fanów na całym świecie

Dla podkreślenia osiągniętego sukcesu koreański serwis streamingowy planuje dodać do swojej platformy wyjątkowe internetowe komiksy, napisy w języku wietnamskim oraz interaktywne imprezy dla widzów.

LOS ANGELES, 18 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- KOCOWA+, najpopularniejszy serwis streamingowy zawierający wyłącznie treści koreańskie wśród platform spoza Korei, rozpoczyna świętowanie jubileuszu 7-lecia, udostępniając dodatkowe unikatowe treści, nowy język napisów i najnowocześniejsze funkcje, które zwiększą komfort oglądania i poszerzą ofertę skierowaną do wszystkich fanów koreańskich produkcji. Świętowanie rozpoczęło się od zaprezentowania ponad 40 koncertów z udziałem światowej sławy grupy K-Pop - BTS i interaktywnych imprez dla fanów, które dostępne są wyłącznie w serwisie KOCOWA+. Już od 19 lipca, w każdy piątek będą ukazywać się specjalne odcinki komiksów internetowych opartych na popularnych tytułach, takich jak Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo i My Dearest. Co więcej, udostępniając najwyższej jakości angielskie, hiszpańskie, portugalskie i chińskie napisy zaledwie w kilka godzin po emisji programów w Korei, z końcem miesiąca platforma rozszerzy swoją ofertę o napisy w języku wietnamskim, potwierdzając tym samym swoją pozycję lidera na rynku koreańskiej rozrywki.

Od chwili uruchomienia w 2017 roku serwis KOCOWA+ notuje dynamiczny rozwój, oferując ponad 40 tys. godzin najpopularniejszych koreańskich produkcji filmowych z gatunków obejmujących: K-Drama, K-Pop, K-Variety, K-Reality, K-Movies, transmisje na żywo, a teraz także komiksy internetowe. Za pośrednictwem tej platformy widzowie na całym świecie mogą cieszyć się dostępem do najlepszej koreańskiej rozrywki. Po wprowadzeniu na rynek w obu Amerykach KOCOWA+ niedawno rozszerzyła zasięg dostępności o Europę, Australię i Nową Zelandię, dzięki czemu jest obecnie dostępna w 73 krajach. Jej użytkownicy mogą korzystać nie tylko z platform internetowych, systemu iOS i Androida, ale także z urządzeń takich jak telewizory Smart TV, Roku, FireTV i Google TV. Serwis jest również dostępny na wielu innych platformach partnerskich, takich jak Prime Video, The Roku Channel, Xfinity, Verizon +Play i innych.

„Od debiutu w 2017 roku KOCOWA+, będąca platformą streamingową z największą biblioteką oryginalnych koreańskich treści, szybko stała się serwisem o zasięgu międzynarodowym. Konsekwentnie staramy się oferować naszym fanom i widzom zróżnicowany wachlarz znanych i lubianych oraz całkowicie nowych treści. Współpracujemy z ponad 50 dostawcami materiałów, aby zapewniać dostęp do najciekawszych tytułów i co miesiąc dodajemy kolejne! Niezmiernie cieszymy się również, że możemy rozszerzyć działalność o komiksy internetowe oparte na popularnych produkcjach K-Drama, oferując użytkownikom jeszcze więcej znakomitych koreańskich treści, które dostępne są wyłącznie na naszej platformie" - zapewnia dyrektor generalny/dyrektor ds. produktu KunHee Park.

Tego lata w centrum zainteresowania KOCOWA+ są fani. Wspominając sukcesy BTS w czerwcu i lipcu, platforma przygotowuje się na specjalną GLOBALNĄ imprezę dla swoich wielbicieli, która odbędzie się 1 sierpnia. Miłośnicy muzyki K-Pop z całego świata mogą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wyłącznie za pośrednictwem platformy KOCOWA+.



Serwis gromadzi miliony widzów, począwszy od pokolenia X, a skończywszy na generacji Alfa. Na całym świecie - w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Australii i Brazylii - spędzają oni średnio dwie godziny dziennie, korzystając z platformy, co dowodzi, że KOCOWA+ jest najczęściej wybieranym przez fanów miejscem, w którym mogą czerpać z szerokiej oferty koreańskiej rozrywki i śledzić najnowsze seriale, nagradzane produkcje dostępne w bibliotece i występy zespołów K-Pop na żywo oraz korzystać z wielu innych atrakcji.

KOCOWA+:

KOCOWA+ to platforma streamingowa oparta na subskrypcji do oglądania materiałów wideo, która powstała w 2017 r. w Ameryce. Jej głównymi odbiorcami są użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Brazylii, Ameryce Południowej, Wielkiej Brytanii, UE i Oceanii. Serwis KOCOWA+ oferuje na swojej platformie ponad 40 tys. godzin koreańskich produkcji filmowych, seriali z gatunku reality show i muzyki K-Pop w wielu językach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kocowa.com.

