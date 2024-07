KOCOWA+ célèbre son 7e anniversaire avec un été de nouveautés et de contenus exclusifs qui raviront les fans du monde entier.

Pour célébrer cette étape jalon, le diffuseur de contenu coréen ajoutera des webcomics exclusifs, des nouveaux sous-titres en vietnamien et des soirées de visionnage interactives à sa plateforme.

LOS ANGELES, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- KOCOWA+, le premier diffuseur de contenu entièrement coréen en dehors de la Corée, célèbre son 7e anniversaire en ajoutant davantage de contenus exclusifs, une nouvelle langue de sous-titrage et des fonctionnalités de pointe pour améliorer l'expérience de visionnage des fans et élargir son offre pour tous les fans de contenus coréens. Cet été, la société a donné le coup d'envoi des célébrations en présentant plus de 40 spectacles mettant en scène BTS, le groupe de K-Pop mondialement connu et en organisant des soirées interactives pour les fans qui ne sont disponibles que sur KOCOWA+. Le 19 juillet, la société commencera à publier des webcomics exclusifs basés sur des titres bien connus tels que Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo et My Dearest, avec de nouveaux épisodes publiés chaque vendredi. Enfin, en plus de fournir des sous-titres en anglais, espagnol, portugais et chinois quelques heures seulement après la diffusion des émissions en Corée, KOCOWA+ proposera des sous-titres en vietnamien à la fin du mois, consolidant ainsi sa présence en tant que destination numéro un pour les divertissements coréens.

KOCOWA+ a connu une trajectoire fantastique depuis son lancement en 2017 ; avec plus de 40 000 heures de K-Drama, K-Pop, K-Variety, K-Reality, K-Movies, live streaming et maintenant webcomics, KOCOWA+ offre le meilleur du divertissement coréen au public du monde entier. Après un premier lancement sur le continent américain, KOCOWA+ a récemment étendu ses services à l'Europe, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, ce qui le rend disponible dans 73 pays. En plus de ses plateformes web, iOS et Android, la société vantent également les mérites de ses partenaires tels que les Smart TV, Roku, FireTV et Google TV. KOCOWA est également disponible sur un certain nombre de plateformes partenaires telles que Prime Video, The Roku Channel, Xfinity, Verizon +Play, et d'autres.

« En tant que plateforme de streaming disposant de la plus grande bibliothèque de tous les contenus coréens, KOCOWA+ s'est rapidement hissée au rang de plateforme mondiale depuis nos débuts en 2017. Nous nous efforçons d'offrir à nos fans et à nos téléspectateurs un éventail varié de contenus appréciés et nouveaux. Nous travaillons avec plus de 50 fournisseurs de contenu pour accéder aux meilleurs titres et nous en ajoutons chaque mois ! Nous sommes également ravis d'étendre nos activités aux webcomics basés sur des K-Dramas populaires, afin d'offrir aux fans encore plus de contenu K de classe mondiale qui ne peut être trouvé que sur notre plateforme ». déclare le PDG et directeur des produits KunHee Park.

Les fans sont au cœur de KOCOWA+ cet été. Après deux soirées sur le thème des BTS en juin et juillet, KOCOWA+ se prépare à organiser, le 1er août, une soirée spéciale sur le thème des fans de K-Pop. Les fans de K-Pop du monde entier sont invités à se réunir pour partager cette expérience de visionnage en commun, uniquement sur KOCOWA+.



Il ne s'agit là que d'un segment des millions de téléspectateurs de KOCOWA+, qui vont de la génération X à la génération Alpha. Dans le monde entier, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie et au Brésil, ces téléspectateurs passent deux heures par jour sur la plateforme, ce qui prouve que KOCOWA+ est la destination préférée des fans pour s'évader dans le vaste éventail de divertissements coréens et diffuser de nouvelles séries, des titres primés de la bibliothèque, des spectacles de K-Pop en direct, et bien d'autres choses encore.

À propos de KOCOWA+:

KOCOWA+ est une plateforme de streaming vidéo par abonnement dans les Amériques, lancée en 2017, avec des audiences principalement aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Amérique du Sud, au Royaume-Uni, dans l'UE et en Océanie. KOCOWA+ propose sur sa plateforme directe plus de 40 000 heures de drames coréens, de films, de télé-réalité et de contenus K-Pop en plusieurs langues. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kocowa.com.

PERSONNE CONTACT : Angie Averitt, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463193/YT_2560_x_1440_Press_Release_GraphicV2.jpg