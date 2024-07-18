KOCOWA+ празднует свое 7-летие новым контентом, который порадует поклонников по всему миру

Корейский стример добавит на свою платформу эксклюзивные веб-комиксы, новые вьетнамские субтитры и интерактивный контент для совместного просмотра, чтобы отметить это достижение

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 19 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- KOCOWA+, ведущий корейский стример контента за пределами Кореи, отмечает свое 7-летие, добавляя эксклюзивный контент, новый язык субтитров и передовые функции, чтобы улучшить просмотр и расширить свои предложения для всех поклонников корейского контента/ Этим летом стример начал празднование, продемонстрировав более 40 шоу с участием всемирно известной K-pop-группы BTS и проведя глобальные интерактивные вечеринки для фанатов, которые доступны только на KOCOWA+. 19 июля начнется выход эксклюзивных веб-комиксов, основанные на таких любимых фильмах, как «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу» и «Моя дорогая», с новыми эпизодами, выходящими каждую пятницу. И, наконец, в дополнение к предоставлению премиальных субтитров на английском, испанском, португальском и китайском языках всего через несколько часов после трансляции шоу в Корее, KOCOWA+ теперь будет предлагать вьетнамские субтитры в конце месяца, укрепляя свое присутствие в качестве площадки номер один для корейских развлечений.

KOCOWA+ продолжает фантастический путь с момента своего запуска в 2017 году; имея более 40 000 часов самых горячих корейских драм, исполнителей, программ, реалити-шоу, фильмов, трансляций, а теперь и веб-комиксов, KOCOWA+ предлагает лучшие корейские развлечения зрителям по всему миру. После первоначального запуска в Северной и Южной Америке стример KOCOWA + недавно расширил свои территории обслуживания, включив Европу, Австралию и Новую Зеландию, став доступным в 73 странах. В дополнение к своим веб-платформам, платформам iOS и Android стример также предлагает партнеров по устройствам, таких как Smart TV, Roku, FireTV и Google TV. KOCOWA также можно найти на ряде платформ партнеров, таких как Prime Video, The Roku Channel, Xfinity, Verizon +Play и других.

«Будучи потоковой платформой с самой большой библиотекой всего корейского контента, KOCOWA+ быстро стала глобальной платформой с момента нашего дебюта в 2017 году. Мы стремимся постоянно предлагать нашим поклонникам и зрителям разнообразный любимый и новый контент. Мы работаем с более чем 50 контент-провайдерами, чтобы получить доступ к лучшим материалам, каждый месяц их становится еще больше! Мы также рады расширить свое присутствие в веб-комиксах, основанных на популярных корейских драмах, чтобы дать поклонникам еще больше корейского контента мирового класса, который можно найти исключительно на нашей платформе», — говорит генеральный директор и главный операционный директор Гон Хи Пак (KunHee Park).

Фанаты находятся в центре внимания KOCOWA+ этим летом. После двух успешных вечеринок, посвященных BTS, в июне и июле KOCOWA + готовится к специальной МЕЖДУНАРОДНОЙ вечеринке для фанатов 1 августа, и поклонникам K-pop по всему миру предлагается собраться вместе, чтобы насладиться опытом совместного просмотра только на KOCOWA+.



Это лишь часть миллионов зрителей KOCOWA+, от поколения X до поколения Альфа. По всему миру, в Северной Америке, Великобритании, Австралии и Бразилии, эти зрители проводят два часа в день на платформе, доказывая, что KOCOWA+ является предпочтительным местом для поклонников, которые хотят насладиться широким спектром корейских развлечений, новыми сериалами, отмеченными наградами фильмами, ЖИВЫМИ выступлениями K-pop и многим другим.

О KOCOWA+:

KOCOWA+ — это подписная платформа потокового видео в Северной и Южной Америке, запущенная в 2017 году, с основной аудиторией в США, Мексике, Бразилии, Южной Америке, Великобритании, ЕС и Океании. KOCOWA+ предоставляет шировкий ассортимент из более чем 40 000 часов корейских драм, фильмов, реалити-шоу и музыки K-pop на нескольких языках на своей платформе. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.kocowa.com.

КОНТАКТЫ: Энджи Аверитт (Angie Averitt), [email protected]

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