KOCOWA+ oslavuje 7. výročie letom plným nového a exkluzívneho obsahu, ktorý poteší fanúšikov na celom svete

Kórejský streamovacia platforma pridá na svoju platformu exkluzívne webové komiksy, nové vietnamské titulky a interaktívne večierky na sledovanie tohto míľnika

LOS ANGELES, 17. júla 2024 /PRNewswire/ -- KOCOWA+, celokórejská streamovacia platforma č. 1 so sídlom mimo Kórey, oslavuje svoje 7. výročie pridaním ďalšieho exkluzívneho obsahu, titulkov v nových jazykoch a špičkových funkcií na zlepšenie zážitkov fanúšikov zo sledovania a rozšírenie ponuky pre všetkých fanúšikov K-obsahu. Toto leto odštartovali oslavy sprostredkovaním viac ako 40 vystúpení so svetovo uznávanou K-popovou skupinou BTS a organizovaním celosvetových interaktívnych večierkov s fanúšikmi, ktoré sú dostupné iba na platforme KOCOWA+. 19. júla začnú vydávať exkluzívne webové komiksy na základe na obľúbených titulov ako Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo a My Dearest. Nové diely budú vychádzať vždy v piatok. A napokon, okrem uvádzania prémiových anglických, španielskych, portugalských a čínskych titulkov len niekoľko hodín po odvysielaní relácií v Kórei, začne KOCOWA+ koncom mesiaca ponúkať vietnamské titulky, pretože upevňuje svoju pozíciu ako prvoradá destinácia pre kórejskú zábavu.

Od vstupu na trh v roku 2017 nastúpila KOCOWA+ na fantastickú trajektóriu. S viac ako 40 000 hodinami najhorúcejších K-Drama, K-Pop, K-Variety, K-Reality, K-Movies, živého vysielania a teraz aj webových komiksov, ponúka KOCOWA+ to najlepšie z kórejskej zábavy publiku na celom svete. Po počiatočnom spustení v Amerike, KOCOWA+ nedávno rozšírila svoju pôsobnosť o Európu, Austráliu a Nový Zéland, takže je dostupná v 73 krajinách. Okrem webových platforiem, platforiem iOS a Android ponúka aj partnerov zariadení, ako sú Smart TV, Roku, FireTV a Google TV. Služby KOCOWA možno nájsť aj na platformách mnohých partnerov, ako sú Prime Video, The Roku Channel, Xfinity, Verizon +Play a ďalšie.

„Ako streamovacia platforma s najväčšou knižnicou všetkého kórejského obsahu sa KOCOWA+ od svojho debutu v roku 2017 rýchlo rozrástla ako globálna platforma. Darí sa nám neustále ponúkať našim fanúšikom a divákom pestrú škálu obľúbeného a nového obsahu. Spolupracujeme s viac ako 50 poskytovateľmi obsahu, vďaka čomu získavame prístup k najlepším titulom a každý mesiac pridávame ďalšie! Okrem toho sme nadšení, že môžeme expandovať do sveta webových komiksov založených na populárnych K-Dramas, aby sme fanúšikom poskytli ešte viac prvotriedneho K-obsahu, ktorý možno nájsť výlučne na našej platforme," hovorí CEO/CPO KunHee Park

Toto leto sú stredobodom záujmu KOCOWA+ fanúšikovia. Po dvoch úspešných večierkoch s tematikou BTS v júni a júli sa KOCOWA+ pripravuje na špeciálny GLOBÁLNY sledovací večierok 1. augusta a pozýva fanúšikovia K-Popu z celého sveta, aby sa stretli a zdieľali tento spoločný zážitok zo sledovania na KOCOWA+.



To je len časť miliónov divákov KOCOWA+, medzi ktorých patria generácie od X po Alfa. Na celom svete, vrátane Severnej Ameriky, Spojeného kráľovstva, Austrálie aj Brazílie, diváci trávia na platforme dve hodiny denne a dokazujú, že KOCOWA+ je pre fanúšikov preferovanou destináciou, kde môžu uniknúť do širokého spektra kórejskej zábavy a sledujú cez stream nové seriály, oceňované tituly z knižnice, živé K-Pop vystúpenia a ďalšie.

O platforme KOCOWA+:

KOCOWA+ je predplatená platforma na streamovanie videa v Amerike, ktorá bola spustená v roku 2017, s primárnym publikom v Spojených štátoch, Mexiku, Brazílii, Južnej Amerike, Spojenom kráľovstve, EÚ a Oceánii. KOCOWA+ poskytuje priamo na svojej platforme rozsiahlu zostavu viac ako 40 000 hodín kórejských drám, filmov, reality a K-Pop obsahu vo viacerých jazykoch. Viac informácií nájdete na stránke www.kocowa.com.

