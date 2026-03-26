KuCoin apresenta KuCard no Tomorrowland Winter, refletindo o crescente interesse por acesso mais simples às criptomoedas

A ativação destaca a visão mais ampla da KuCoin de conectar finanças digitais, cultura e experiências cotidianas dos usuários por meio de pontos de entrada mais intuitivos.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas construída com base na confiança, apresentou o KuCard Edição Limitada Tomorrowland no Tomorrowland Winter 2026, destacando sua visão de aproximar as criptomoedas do dia a dia por meio de experiências mais intuitivas e orientadas pela cultura. Apresentada como parte da parceria global da KuCoin com o Tomorrowland, a ativação refletiu um esforço conjunto para tornar as experiências de pagamento digital mais acessíveis, visíveis e relevantes para uma nova geração de usuários.

O KuCard Edição Limitada Tomorrowland, que em breve será emitido na rede Visa, é um cartão virtual projetado para permitir pagamentos com suporte em criptomoedas em milhões de estabelecimentos onde a Visa é aceita, quando estiver disponível. Sua apresentação no Tomorrowland Winter reflete a ambição mais ampla da KuCoin de explorar como pagamentos habilitados por criptomoedas podem se conectar de forma mais natural com o uso no mundo real e com as experiências cotidianas dos consumidores. Como parte da ativação, a lista de espera está atualmente aberta exclusivamente para os participantes do festival Tomorrowland Winter, que podem se inscrever presencialmente no evento para obter acesso antecipado. Aqueles que entrarem na lista de espera também terão a chance de ganhar uma experiência para duas pessoas no Tomorrowland Bélgica – onde o próximo capítulo dessa jornada começa.

No KuCoin Base Point, os participantes do festival puderam explorar o design do cartão, escanear códigos QR para entrar na lista de acesso antecipado e interagir com a experiência mais ampla do KuCoin Hub. Esses pontos de contato proporcionaram aos participantes uma forma mais direta e acessível de conhecer o produto, ao mesmo tempo em que sinalizaram o crescente interesse por formas mais simples de entrada no ecossistema KuCoin.

A ativação fez parte da presença mais ampla da KuCoin "Guiados para o Futuro" no Tomorrowland Winter, onde música, narrativa visual e experiências interativas de marca se uniram para expressar uma visão mais aberta para a adoção de criptomoedas. Ao levar o KuCard para um ambiente cultural ao vivo, a KuCoin continua explorando como pagamentos com criptomoedas podem se conectar de forma mais natural com o uso no mundo real e com as experiências cotidianas dos consumidores.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, confiável para mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação à vista e de futuros, administração de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. A KuCoin continua expandindo sua presença regulada sob a liderança de seu CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais sólido e confiável.

Saiba mais: www.kucoin.com

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FONTE KuCoin