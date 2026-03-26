KuCoin Hadirkan KuCard di Tomorrowland Winter, Cerminan dari Tren Konsumen yang Semakin Meminati Akses Kripto yang Lebih Simpel

Tomorrowland Limited-Edition KuCard, segera diterbitkan melalui jaringan Visa, merupakan kartu virtual yang mendukung transaksi pembayaran berbasiskan kripto di jutaan pihak penjual (merchant) yang menerima metode pembayaran Visa. Dengan menampilkan produk ini di Tomorrowland Winter, KuCoin ingin mengeksplorasi konektivitas metode pembayaran berbasiskan kripto yang lebih alami dengan skenario penggunaan praktis dan pengalaman konsumen sehari-hari. Sebagai bagian dari program aktivasi ini, daftar tunggu pemesanan Tomorrowland Limited-Edition KuCard (waitlist) dibuka secara khusus bagi pengunjung festival Tomorrowland Winter. Dengan demikian, para pengunjung dapat mendaftar secara langsung di lokasi acara untuk mendapatkan akses awal. Peserta yang bergabung dalam daftar tunggu juga berpeluang meraih tiket untuk dua orang di Tomorrowland Belgium — titik berikutnya dari perjalanan Tomorrowland Limited-Edition KuCard.

Di KuCoin Base Point, pengunjung festival dapat melihat desain kartu, memindai kode QR untuk bergabung dalam daftar tunggu, serta menikmati pengalaman KuCoin Hub secara lebih luas. Berbagai titik interaksi ini memberikan cara yang lebih langsung dan mudah dipahami bagi pengunjung untuk mengenal produk tersebut, sekaligus menunjukkan meningkatnya minat terhadap akses ekosistem KuCoin yang lebih simpel.

Program aktivasi ini merupakan bagian dari partisipasi KuCoin dengan tema "Guided into the Future" di Tomorrowland Winter sebagai ajang yang menyatukan musik, visual, dan pengalaman interaktif untuk menghadirkan visi yang lebih terbuka tentang adopsi kripto. Dengan menghadirkan KuCard dalam konteks budaya secara langsung, KuCoin terus mengeksplorasi bagaimana metode pembayaran berbasiskan kripto dapat terhubung dengan skenario penggunaan di dunia nyata dan pengalaman konsumen sehari-hari.

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Platform ini menyediakan layanan aset digital yang inovatif dan memenuhi regulasi, termasuk akses ke lebih dari 1.000 token, spot trading, dan futures trading, institutional wealth management, serta dompet Web3.

Selain pengakuan dari Forbes dan Hurun, KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022, sebagai bukti dari komitmen terhadap standar keamanan tingkat tinggi. KuCoin terus memperluas kepatuhan regulasi di berbagai wilayah di bawah kepemimpinan CEO BC Wong, guna membangun ekosistem aset digital yang andal dan tepercaya.

