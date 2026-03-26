KuCoin presenta KuCard en Tomorrowland Winter y refleja el creciente interés por simplificar el acceso a las criptomonedas

La activación destaca la perspectiva más amplia de KuCoin que conecta finanzas digitales, cultura y experiencias de usuario cotidianas a través de opciones de acceso más intuitivas.

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma mundial líder de criptomonedas basada en la confianza, presentó la KuCard de edición limitada de Tomorrowland en Tomorrowland Winter 2026, destacando su perspectiva de integrar las criptomonedas a la vida cotidiana a través de experiencias más intuitivas y conectadas con la cultura. Presentada bajo la alianza global entre KuCoin y Tomorrowland, la activación reflejó un esfuerzo conjunto por hacer que las experiencias de pago digital sean más accesibles, visibles y relevantes para una nueva generación de usuarios.

La tarjeta KuCard de edición limitada de Tomorrowland, que pronto se emitirá en la red Visa, es una tarjeta virtual diseñada para permitir pagos con criptomonedas en millones de comercios que aceptan Visa, una vez que esté disponible. Su presentación en Tomorrowland Winter refleja la ambición más amplia de KuCoin de explorar la manera en que los pagos con criptomonedas pueden integrarse de forma más natural en el uso cotidiano y en las experiencias diarias de los consumidores. Como parte de la activación, la lista de espera está abierta únicamente para los asistentes de Tomorrowland Winter; quienes pueden registrarse en el lugar para ser de los primeros en acceder. Aquellos que se unan a la lista de espera también tendrán la oportunidad de ganar una experiencia para dos personas en Tomorrowland Bélgica, donde comienza el próximo capítulo de este viaje.

En el KuCoin Base Point, los asistentes al festival exploraron el diseño de la tarjeta, escanearon códigos QR para unirse a la lista de espera de acceso anticipado y participaron en la experiencia ampliada de KuCoin Hub. Estos puntos de contacto permitieron que los asistentes descubrieran el producto de una forma más directa y cercana, reflejando el creciente interés en puntos de entrada más simples al ecosistema de KuCoin.

La activación formó parte de la presencia más amplia de KuCoin "Guided into the future" en Tomorrowland Winter, donde la música, la narrativa visual y las experiencias de marca interactivas se unieron para expresar una visión más abierta sobre la adopción de las criptomonedas. Al introducir KuCard en un entorno cultural en vivo, KuCoin continúa explorando la manera en que los pagos con criptomonedas pueden integrarse de forma más natural en el uso cotidiano y en las experiencias diarias de los consumidores.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores de activos digitales, que ofrecen acceso a más de 1.000 tokens cotizados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo la dirección de su director ejecutivo, BC Wong, para construir un ecosistema de activos digitales fiable y de confianza.

Más información en: www.kucoin.com

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FUENTE KuCoin