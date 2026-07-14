Carteira Web3 da KuCoin suporta a Robinhood Chain, ampliando o acesso a ecossistemas de ativos reais tokenizados

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Carteira Web3 da KuCoin anunciou hoje suporte à Robinhood Chain, ampliando ainda mais o acesso dos usuários ao financiamento on-chain e ecossistemas de ativos do mundo real tokenizados por meio de uma experiência de carteira Web3 autocustodiada.

KuCoin

À medida que ativos do mundo real, ações tokenizadas, ETFs e outros produtos tradicionais ligados às finanças continuam a avançar on-chain, as carteiras Web3 estão evoluindo além do armazenamento básico de ativos. Elas estão se tornando uma interface essencial para que os usuários descubram, gerenciem e interajam com novas formas de finanças digitais, apoiando a transição mais ampla da detenção de ativos nativos de criptomoedas para um acesso financeiro mais programável e multiativos.

Nesse contexto, o suporte da Carteira Web3 da KuCoin à Robinhood Chain representa mais um passo em sua contínua expansão por ativos tokenizados, ativos do mundo real e aplicações financeiras on-chain. Após desenvolvimentos recentes, incluindo o acesso ampliado a ações e ETFs tokenizados dos EUA, suporte a xStocks, Perps na carteira e acesso ao ecossistema multicadeia, a atualização fortalece a Carteira Web3 da KuCoin como um ponto de entrada unificado para usuários que exploram a convergência entre criptomoedas e finanças tradicionais.

Por meio desta atualização, os usuários podem adicionar e acessar a Robinhood Chain através da Carteira Web3 da KuCoin, visualizar e gerenciar ativos compatíveis da Robinhood Chain e explorar aplicações relacionadas ao ecossistema quando disponíveis. Como uma das primeiras carteiras Web3 a suportar a Robinhood Chain, a Carteira Web3 da KuCoin permite que os usuários acessem a rede em estágio inicial e explorem cenários de RWA, Stock Tokens e finanças on-chain dentro de um ambiente de autocustódia.

A integração também estende a camada de acesso da Carteira Web3 da KuCoin de ativos individuais tokenizados para ecossistemas financeiros tokenizados mais amplos, onde ativos, aplicações e casos de uso financeiro estão cada vez mais conectados on-chain. Além dos ativos tokenizados, a Robinhood Chain teve atividade inicial impulsionada pela comunidade, incluindo ativos criados pela comunidade e interações iniciais on-chain, refletindo a crescente atenção pelo ecossistema.

Para os usuários de Web3, o suporte ao Robinhood Chain abre um novo caminho para explorar ecossistemas emergentes relacionados a RWA e Stock Tokens dentro de um ambiente de carteira autocustodial. Para investidores financeiros tradicionais que exploram a Web3, ele oferece uma maneira mais acessível de entender como a exposição ao mercado familiar pode ser representada, gerenciada e conectada em ambientes on-chain. Ao reduzir a fragmentação entre redes e aplicativos, a Carteira Web3 da KuCoin ajuda os usuários a acessar ecossistemas on-chain vinculados à Web3 e TradFi por meio de uma única carteira, apoiando um futuro financeiro mais aberto, acessível e orientado pelo usuário.

Sobre a Carteira Web3 da KuCoin

A Carteira Web3 da KuCoin é uma carteira descentralizada e não custodial que suporta múltiplas blockchains. Projetada com segurança e alfa on-chain como núcleo, ela conta com um agregador de swaps cross-chain embutido DEX para negociação fluida entre redes, além de ferramentas Smart Money para ajudar você a identificar oportunidades iniciais. Com acesso a mais de 1.000 DApps e um hub dedicado de airdrop com tokens em alta e recém-listados, a Carteira Web3 da KuCoin serve como seu portal definitivo para o mundo Web3.

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