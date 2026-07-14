KuCoin e Tomorrowland apresentam o palco Celestia, trazendo uma visão comum de confiança, descoberta e transformação para o Tomorrowland Bélgica 2026

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, uma plataforma global líder no setor de criptomoedas, baseada na confiança, apresentou oficialmente hoje o palco Celestia, um destino imersivo totalmente novo no Tomorrowland Bélgica 2026. Mais do que um simples anúncio de palco, o lançamento marca um novo capítulo na parceria estratégica de vários anos entre a KuCoin e o Tomorrowland — reunindo duas marcas globais que compartilham a convicção de que o futuro é moldado pela curiosidade, pela confiança e por conexões humanas significativas.

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Como parceira oficial exclusiva do Tomorrowland para operações e pagamentos envolvendo criptomoedas, a colaboração da KuCoin vai muito além do patrocínio tradicional. Em vez de simplesmente colocar uma marca no festival, os dois parceiros decidiram criar uma experiência que refletisse sua filosofia comum: inspirar as pessoas a explorar o desconhecido com confiança, abrir-se para a transformação e construir laços por meio do compartilhamento de experiências.

Uma história que começa com a confiança

No Tomorrowland, cada palco começa com uma história.

Inspirado na lenda de Celestia no universo de Tomorrowland, o novo palco foi idealizado como um guardião mítico que assume a forma de uma borboleta celestial — um símbolo atemporal de transformação, crescimento e recomeços. Guiando os visitantes não por meio de instruções, mas sim pela curiosidade e pela confiança, o Celestia convida o Povo do Amanhã a descobrir novas perspectivas e a abraçar o futuro juntos.

Essa filosofia reflete fielmente a própria visão da KuCoin.

Em vez de se posicionar meramente como uma plataforma de ativos digitais, a KuCoin quer ser um guia confiável para o futuro das finanças digitais — tornando a inovação mais acessível, intuitiva e humana. Por isso, o palco Celestia é muito mais do que apenas um espaço patrocinado por uma marca. É uma história compartilhada em que música, cultura, tecnologia e imaginação convergem e demonstram que a confiança é o alicerce sobre o qual se constroem a exploração, a inovação e a comunidade.

Inspirado na forma graciosa de uma borboleta em voo, o palco combina paisagens orgânicas, estruturas transparentes e elementos digitais fluidos, criando um ambiente vivo onde a natureza e a tecnologia coexistem em harmonia. Durante todo o festival, a história continua além do palco com os KuCoin Guardians, cuja presença simboliza orientação, curiosidade e descoberta em toda a experiência do Tomorrowland.

Duas comunidades, a mesma visão

Há quase duas décadas, o Tomorrowland vem unindo milhões de pessoas de todo o mundo em torno da música, da criatividade e do compartilhamento de experiências.

A KuCoin também segue essa mesma filosofia de priorizar a comunidade. Hoje, a plataforma atende a mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões, criando uma infraestrutura confiável que permite que pessoas em todo o mundo participem com confiança da economia digital sempre em evolução.

Tanto o Tomorrowland quanto a KuCoin acreditam que o futuro não é definido apenas pela tecnologia, mas pelas comunidades que a adotam coletivamente. Reunindo cultura, inovação e confiança, o palco Celestia cria um destino onde pessoas de todos os cantos do mundo podem descobrir, se conectar e imaginar o que é possível alcançar juntas.

"O Tomorrowland sempre inspirou as pessoas a descobrirem algo além de si mesmas por meio da música, da criatividade e da imaginação", afirmou BC Wong, CEO da KuCoin. Essa filosofia reflete fielmente a nossa própria visão. Na KuCoin, acreditamos que a confiança faz com que as pessoas encarem o futuro com otimismo. O Celestia não é apenas um palco. Ele é um símbolo comum de transformação, curiosidade e conexão. Junto com o Tomorrowland, queremos criar uma experiência em que a inovação pareça acessível, as comunidades se sintam conectadas e cada visitante se sinta inspirado a explorar o que o futuro nos reserva."

A jornada começa neste verão

Durante todo o Tomorrowland Bélgica 2026, o palco Celestia ganhará vida por meio de uma programação de música eletrônica cuidadosamente selecionada, experiências artísticas imersivas e narrativas interativas inspiradas na lenda de Celestia. Os frequentadores do festival também encontrarão os KuCoin Guardians por todo o espaço do evento, levando o espírito de orientação e descoberta para além do próprio palco.

Mais detalhes — incluindo a programação completa de artistas, experiências imersivas nos palcos e atividades exclusivas para a comunidade — serão divulgados nas próximas semanas, à medida que o Tomorrowland e a KuCoin continuarem a levar ao palco o mundo de Celestia.

A história de Celestia está apenas começando. Juntos, o Tomorrowland e a KuCoin convidam o Povo do Amanhã a descobrir o próximo capítulo — guiados pela curiosidade, unidos pelo compartilhamento de experiências e inspirados pela confiança.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder de criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading sem falhas. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade regulatória, marcada por avanços importantes, como o registro junto à AUSTRAC, na Austrália, a licença MiCA, na Europa, e progressos regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com

Sobre o Tomorrowland

O Tomorrowland foi fundado há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers e continua sendo um negócio familiar operado por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo dos anos, o Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento.

O grupo WEAREONE.world é composto por várias unidades de negócios, incluindo Festivais e Eventos, Música, Experiências, Lazer, Produtos e Ficção. Hoje, mais de 350 colaboradores criam magia a partir da sede da empresa em Antuérpia, na Bélgica, bem como nos escritórios locais no Brasil, na França, em Ibiza e na Tailândia.

Conhecido por unir as pessoas por meio da música, da criatividade e da narrativa, o Tomorrowland tornou-se uma das marcas de festivais mais reconhecidas e influentes do mundo, inspirando milhões de pessoas por meio de experiências inesquecíveis e de uma visão compartilhada de conexão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004805/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin