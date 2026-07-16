KuCoin Hadirkan Siaran Langsung Tomorrowland Belgium 2026 Secara Resmi di Aplikasi KuCoin

Sebagai Official Exclusive Crypto Exchange and Crypto Payments Partner Tomorrowland, KuCoin akan menayangkan pertunjukan dari Mainstage dan Freedom Stage selama enam hari penyelenggaraan festival, yakni pada 17–19 Juli dan 24–26 Juli 2026. Siaran langsung tersebut akan menampilkan sejumlah nama besar di dunia musik elektronik, termasuk David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Hardwell, Armin van Buuren, Alok, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers, dan banyak artis lainnya.

Pengguna dapat mengakses siaran langsung resmi tersebut melalui laman khusus Tomorrowland yang tersedia di aplikasi KuCoin.

Berikut jadwal siaran langsung (UTC):

17 Juli: 14:00–01:00

14:00–01:00 18 Juli: 14:00–01:00

14:00–01:00 19 Juli: 14:00–00:00

14:00–00:00 24 Juli: 14:00–01:00

14:00–01:00 25 Juli: 14:00–01:00

14:00–01:00 26 Juli: 14:00–00:00

"Tomorrowland menyatukan banyak orang melalui musik, kreativitas, dan pengalaman yang berkesan. Dengan menghadirkan siaran langsung Tomorrowland secara resmi di aplikasi KuCoin, kami membuka akses bagi komunitas global kami untuk ikut merasakan pengalaman tersebut di mana pun lokasi mereka. Layanan ini menjadi langkah penting dalam kemitraan kami dan menunjukkan bagaimana teknologi yang tepercaya dapat mempererat hubungan antara manusia, budaya, dan komunitas," ujar BC Wong, CEO, KuCoin.

Siaran langsung ini merupakan bagian dari kemitraan jangka panjang antara KuCoin dan Tomorrowland. Kolaborasi tersebut juga mencakup peluncuran Celestia Stage, kembalinya KuCoin Guardians, serta berbagai aktivitas khusus untuk merayakan hari jadi kesembilan KuCoin pada 24 Juli. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan visi kedua pihak untuk mempertemukan lebih banyak orang melalui musik, inovasi, dan pengalaman menarik.

Dengan menyiarkan langsung ajang Tomorrowland Belgium 2026 di aplikasi KuCoin, festival tersebut kini dapat dinikmati semakin banyak penggemar di seluruh dunia. Baik mereka yang hadir langsung di Belgia maupun yang menyaksikan dari rumah, semuanya dapat merasakan atmosfer, kreativitas, dan energi khas yang menjadikan Tomorrowland salah satu festival musik paling berpengaruh di dunia.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

Tentang Tomorrowland

Tomorrowland didirikan 20 tahun lalu oleh dua bersaudara asal Belgia, Manu dan Michiel Beers, dan hingga kini tetap menjadi bisnis milik keluarga yang digerakkan oleh tim kreatif yang penuh semangat. Tomorrowland telah berkembang menjadi merek hiburan global.

Grup WEAREONE.world mencakup berbagai unit bisnis seperti Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products, dan Fiction. Saat ini, lebih dari 350 anggota tim bekerja dari kantor pusat di Antwerp (Belgia) serta kantor lokal di Brasil, Prancis, Ibiza, dan Thailand untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa.

Melalui musik, kreativitas, dan kekuatan bercerita, Tomorrowland dikenal sebagai salah satu merek festival paling berpengaruh di dunia yang terus menginspirasi jutaan orang melalui pengalaman yang berkesan dan visi bersama tentang keterhubungan antarmanusia.

SOURCE KuCoin