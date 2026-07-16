KuCoin đưa buổi phát sóng trực tiếp chính thức của Tomorrowland Belgium 2026 lên ứng dụng KuCoin

Người hâm mộ trên toàn thế giới có thể theo dõi trực tiếp sân khấu Mainstage và Freedom Stage trong cả hai ngày cuối tuần của lễ hội

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 16 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay thông báo buổi livestream chính thức của Tomorrowland Belgium 2026 sẽ được phát trực tiếp trên ứng dụng KuCoin, giúp khán giả trên toàn thế giới tiếp cận các buổi biểu diễn trực tiếp từ một trong những lễ hội âm nhạc điện tử mang tính biểu tượng nhất thế giới.

Với vai trò là Đối tác Sàn giao dịch Tiền mã hóa và Thanh toán Tiền mã hóa Độc quyền Chính thức của Tomorrowland, KuCoin sẽ phát sóng các buổi trình diễn tại cả Mainstage và Freedom Stage trong toàn bộ sáu ngày diễn ra lễ hội, từ ngày 17 đến 19 tháng 7 và từ ngày 24 đến 26 tháng 7. Buổi livestream sẽ có sự tham gia của một số tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc điện tử như David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Hardwell, Armin van Buuren, Alok, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Người dùng có thể truy cập buổi livestream chính thức thông qua trang riêng dành cho Tomorrowland trên ứng dụng KuCoin.

Lịch livestream theo giờ UTC như sau:

Ngày 17 tháng 7: 14:00–01:00

14:00–01:00 Ngày 18 tháng 7: 14:00–01:00

14:00–01:00 Ngày 19 tháng 7: 14:00–00:00

14:00–00:00 Ngày 24 tháng 7: 14:00–01:00

14:00–01:00 Ngày 25 tháng 7: 14:00–01:00

14:00–01:00 Ngày 26 tháng 7: 14:00–00:00

"Tomorrowland kết nối mọi người thông qua âm nhạc, sự sáng tạo và những trải nghiệm chung", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Bằng cách đưa buổi livestream chính thức lên ứng dụng KuCoin, chúng tôi sẽ giúp cộng đồng người dùng toàn cầu của chúng tôi có thể tiếp cận trải nghiệm đó, dù họ ở bất kỳ đâu. Đây là một bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác giữa hai bên và phản ánh cách công nghệ đáng tin cậy có thể tạo nên những kết nối bền chặt hơn giữa con người và văn hóa".

Buổi livestream là một phần trong quan hệ đối tác dài hạn giữa KuCoin và Tomorrowland, cũng bao gồm lần đầu ra mắt sân khấu Celestia, sự trở lại của các Hộ vệ KuCoin và các hoạt động kích hoạt thương hiệu đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập KuCoin vào ngày 24 tháng 7. Tất cả những trải nghiệm này phản ánh tầm nhìn chung của KuCoin và Tomorrowland trong việc kết nối mọi người thông qua âm nhạc, đổi mới sáng tạo và những kết nối có ý nghĩa.

Thông qua việc đưa buổi livestream chính thức của Tomorrowland Belgium 2026 lên ứng dụng KuCoin, KuCoin đang giúp một trong những lễ hội âm nhạc mang tính biểu tượng nhất thế giới trở nên dễ tiếp cận hơn với cộng đồng người dùng toàn cầu. Dù trực tiếp tham dự lễ hội hay theo dõi từ bất kỳ nơi đâu trên thế giới, người hâm mộ đều có thể cùng nhau trải nghiệm âm nhạc, sự sáng tạo và nguồn năng lượng đã tạo nên bản sắc của Tomorrowland.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tìm hiểu thêm tại www.kucoin.com.

Giới thiệu về Tomorrowland

Được thành lập cách đây 20 năm bởi hai anh em người Bỉ Manu và Michiel Beers, Tomorrowland vẫn là mô hình doanh nghiệp gia đình được vận hành bởi một đội ngũ sáng tạo và đam mê. Theo thời gian, Tomorrowland đã phát triển thành một thương hiệu giải trí toàn cầu.

Tập đoàn WEAREONE.world bao gồm một số đơn vị kinh doanh như Lễ hội & Sự kiện, Âm nhạc, Trải nghiệm, Giải trí, Sản phẩm và Nội dung giả tưởng. Hiện nay, hơn 350 thành viên trong đội ngũ đang tạo nên những điều kỳ diệu từ trụ sở chính của công ty tại Antwerp, Bỉ, cùng các văn phòng địa phương tại Brazil, Pháp, Ibiza và Thái Lan.

Nổi tiếng với khả năng gắn kết mọi người thông qua âm nhạc, sự sáng tạo và cách kể chuyện, Tomorrowland đã trở thành một trong những thương hiệu lễ hội được công nhận và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua những trải nghiệm khó quên và tầm nhìn chung về sự kết nối.

SOURCE KuCoin