KuCoin fortalece seu ecossistema RWA com ações tokenizadas da Ondo na KuCoin Alpha

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas, construída com base na confiança, anunciou hoje a integração de ativos tokenizados da Ondo, comercializados como "ações tokenizadas da Ondo", na KuCoin Alpha. A integração oferece aos usuários elegíveis em todo o ecossistema KuCoin uma maneira simplificada de acessar ações tokenizadas e fundos negociados em bolsa (ETFs) por meio da interface conhecida da KuCoin.

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Com a KuCoin Alpha, os usuários podem acessar ações tokenizadas da Ondo compatíveis usando fundos mantidos em suas contas KuCoin e negociá-las sem precisar navegar por carteiras separadas ou aplicativos on-chain externos. Ao simplificar a jornada do usuário, a integração cria um ponto de entrada mais intuitivo para produtos on-chain vinculados ao TradFi, mantendo a eficiência e a flexibilidade proporcionadas pela infraestrutura baseada em blockchain. A seleção inicial abrange ETFs de mercado amplo e empresas líderes nos setores de tecnologia, semicondutores e finanças digitais, incluindo produtos amplamente acompanhados como SPYon, NVDAon, MUon, SNDKon e CRCLon.

O lançamento dá continuidade à integração anterior de ações tokenizadas da Ondo na carteira Web3 da KuCoin. Em conjunto, as duas integrações proporcionam vias complementares em todo o ecossistema KuCoin: Uma experiência de aplicativo de câmbio usando a KuCoin Alpha e uma experiência de autocustódia por meio da KuCoin Web3 Wallet. Isso proporciona aos usuários maior flexibilidade na forma como descobrem, acessam e gerenciam ativos on-chain vinculados ao TradFi.

A expansão reflete a próxima etapa no desenvolvimento das finanças on-chain. Com a adoção global das stablecoins, os ativos do mundo real tokenizados emergiram como outra categoria importante de ativos suportada pela infraestrutura blockchain. Para expandir esse mercado, no entanto, será necessário mais do que apenas a emissão de ativos. Será preciso também uma infraestrutura de acesso confiável, que conecte produtos, liquidez e usuários por meio de interfaces intuitivas e amplamente acessíveis.

Conforme os produtos financeiros tradicionais migram cada vez mais para a blockchain, as plataformas de criptomoedas deixam de ser apenas locais para a listagem de ativos individuais, evoluindo para se tornar uma infraestrutura importante para os mercados globais de blockchain. Ao estender as ações da Ondo para o seu aplicativo de câmbio (exchange) e para os seus ambientes de autocustódia, a KuCoin está construindo uma camada de acesso unificada para ativos nativos de criptomoedas, ativos tokenizados do mundo real e outros produtos on-chain vinculados ao TradFi.

A integração representa mais um passo na estratégia da KuCoin para construir uma infraestrutura confiável que conecte as finanças tradicionais à crescente economia on-chain, ao mesmo tempo que torna os produtos financeiros emergentes acessíveis por meio de experiências que os usuários já conhecem.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma mundial líder em criptomoedas, criada com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e enfoque centrado no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma perfeita experiência de negociação. A KuCoin proporciona acesso a mais de 1.500 ativos digitais mediante um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de formar uma infraestrutura de ativos digitais transparente conforme as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, estabelecemos uma base sólida de conformidade internacional, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin