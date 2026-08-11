KuCoin reforça sua resiliência operacional com a certificação ISO 22301:2019

A certificação de continuidade de negócios reconhecida internacionalmente reforça a estrutura de confiança da KuCoin, promovendo uma infraestrutura resiliente para serviços confiáveis de ativos digitais.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que os ativos digitais se integram cada vez mais ao sistema financeiro global, a resiliência operacional tornou-se um pilar essencial da confiança. Em um mercado que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, os usuários esperam que as plataformas não apenas protejam seus ativos, mas também permaneçam disponíveis, confiáveis e ágeis diante de interrupções inesperadas.

image1

Nesse contexto, a KuCoin, uma das principais corretoras globais de criptomoedas, anunciou hoje que obteve com sucesso a certificação ISO 22301:2019 para Sistemas de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN), um padrão internacionalmente reconhecido para a gestão da continuidade de negócios. A certificação representa mais um marco importante no compromisso contínuo da KuCoin de fortalecer a resiliência operacional, garantir a continuidade dos serviços e oferecer serviços confiáveis de ativos digitais para usuários de todas as partes do mundo.

A norma ISO 22301 fornece às organizações uma estrutura organizada para identificar riscos operacionais, estabelecer planos eficazes de continuidade de negócios e fortalecer sua capacidade de restabelecer rapidamente serviços críticos durante interrupções inesperadas. Em vez de se concentrar apenas na prevenção de incidentes, a norma enfatiza a preparação, a resiliência e a melhoria contínua, permitindo que as organizações mantenham as operações críticas para os negócios diante de incidentes cibernéticos, falhas de infraestrutura, interrupções de serviços de terceiros e outros eventos imprevistos.

Para o setor de ativos digitais, a continuidade dos negócios é particularmente crítica. Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais, que possuem horários de negociação definidos, os mercados de criptomoedas nunca fecham, exigindo que as plataformas ofereçam suporte contínuo a operações de negociação, pagamentos e serviços de ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os fusos horários. Ao mesmo tempo, os riscos operacionais tornaram-se cada vez mais complexos, extrapolando a segurança cibernética para abranger interrupções em serviços de nuvem, falhas de nós, dependências de terceiros, gargalos na infraestrutura de pagamentos e desafios operacionais transfronteiriços.

Em todo o mundo, a resiliência operacional também está se tornando uma prioridade regulatória cada vez mais relevante. Regulamentações como o Regulamento sobre os Mercados de Criptoativos (MiCA) e a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA) da União Europeia, bem como as orientações de autoridades financeiras, incluindo a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) e a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), vêm dando maior ênfase à continuidade dos negócios como uma capacidade essencial para a prestação de serviços financeiros confiáveis. A obtenção da certificação ISO 22301 reflete o compromisso da KuCoin em alinhar-se às melhores práticas reconhecidas internacionalmente, ao mesmo tempo em que fortalece continuamente a resiliência de suas operações globais.

"A confiança é construída não apenas por meio da segurança, mas também por meio da consistência e da confiabilidade", disse BC Wong, CEO da KuCoin. "À medida que o setor de ativos digitais continua a amadurecer, a resiliência operacional está se tornando tão importante quanto a segurança. A obtenção da certificação ISO 22301 representa mais um marco no fortalecimento da nossa capacidade de nos prepararmos para eventos inesperados, nos recuperarmos de forma eficiente e continuarmos fornecendo serviços confiáveis de ativos digitais para usuários de todas as partes do mundo. Pautados por nossa filosofia de 'Trust First. Trade Next.' (Primeiro, confiança. Depois, negócios), continuaremos investindo na infraestrutura que sustenta a confiança de longo prazo."

A certificação fortalece ainda mais a abrangente Estrutura de Confiança da KuCoin, reforçando três pilares essenciais que sustentam serviços confiáveis de ativos digitais:

ISO/IEC 27001:2022 — Gestão da Segurança da Informação

SOC 2 Tipo II — Confiabilidade Operacional

ISO 22301:2019 — Gestão da Continuidade dos Negócios

Em conjunto, esses padrões reconhecidos internacionalmente reforçam a capacidade da KuCoin de proteger informações, aumentar a confiabilidade dos serviços e fortalecer a resiliência operacional em toda a sua plataforma global. Ao aprimorar continuamente sua estrutura de governança, a KuCoin está construindo uma infraestrutura de ativos digitais ininterrupta, projetada para fornecer serviços de ativos digitais confiáveis e resilientes para usuários globais.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma mundial líder em criptomoedas, criada com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e enfoque centrado no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma perfeita experiência de negociação. A KuCoin proporciona acesso a mais de 1.500 ativos digitais mediante um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de formar uma infraestrutura de ativos digitais transparente conforme as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, estabelecemos uma base sólida de conformidade internacional, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008684/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin