KuCoin củng cố hệ sinh thái RWA với cổ phiếu được token hóa của Ondo trên KuCoin Alpha

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 11 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa toàn cầu hàng đầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay công bố tích hợp các tài sản được token hóa của Ondo, được tiếp thị với tên gọi "cổ phiếu được token hóa của Ondo" vào KuCoin Alpha. Việc tích hợp này mang đến cho người dùng đủ điều kiện trong hệ sinh thái KuCoin một cách thức đơn giản để tiếp cận các cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được token hóa thông qua giao diện KuCoin quen thuộc.

Thông qua KuCoin Alpha, người dùng có thể tiếp cận các cổ phiếu được token hóa của Ondo được hỗ trợ bằng cách sử dụng tiền trong tài khoản KuCoin và giao dịch mà không cần chuyển sang các ví riêng hoặc ứng dụng trên chuỗi bên ngoài. Bằng cách đơn giản hóa hành trình của người dùng, việc tích hợp này tạo ra một phương thức tiếp cận trực quan hơn đối với các sản phẩm trên chuỗi gắn với tài chính truyền thống (TradFi), đồng thời duy trì tính hiệu quả và linh hoạt nhờ hạ tầng dựa trên blockchain. Danh mục ban đầu bao gồm các quỹ ETF theo dõi thị trường diện rộng và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và tài chính số, trong đó có những sản phẩm được theo dõi rộng rãi như SPYon, NVDAon, MUon, SNDKon và CRCLon.

Việc ra mắt này được triển khai trên cơ sở trước đó đã tích hợp cổ phiếu được token hóa của Ondo vào Ví KuCoin Web3. Hai đợt tích hợp này mang đến các phương thức tiếp cận bổ sung cho nhau trong hệ sinh thái KuCoin: trải nghiệm ứng dụng sàn giao dịch thông qua KuCoin Alpha và trải nghiệm tự lưu ký thông qua Ví KuCoin Web3. Qua đó, người dùng có thêm sự linh hoạt trong việc khám phá, tiếp cận và quản lý các tài sản trên chuỗi gắn với tài chính truyền thống.

Việc mở rộng này phản ánh giai đoạn phát triển tiếp theo của tài chính trên chuỗi. Sau khi stablecoin được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, tài sản thực được token hóa đang nổi lên như một danh mục tài sản quan trọng khác được hạ tầng blockchain hỗ trợ. Để mở rộng quy mô thị trường này, chỉ phát hành tài sản thôi là chưa đủ. Thị trường cũng cần hạ tầng tiếp cận đáng tin cậy, kết nối sản phẩm, thanh khoản và người dùng thông qua các giao diện trực quan và dễ tiếp cận rộng rãi.

Khi các sản phẩm tài chính truyền thống ngày càng được đưa lên trên chuỗi, các nền tảng tiền mã hóa đang phát triển vượt ra ngoài vai trò là nơi niêm yết từng tài sản riêng lẻ để trở thành một hạ tầng quan trọng cho các thị trường trên chuỗi toàn cầu. Bằng việc mở rộng cổ phiếu được token hóa của Ondo trên cả môi trường ứng dụng sàn giao dịch và môi trường tự lưu ký, KuCoin đang xây dựng một lớp tiếp cận thống nhất đối với các tài sản thuần tiền mã hóa, tài sản thực được token hóa và các sản phẩm trên chuỗi khác gắn với tài chính truyền thống.

Việc tích hợp đánh dấu thêm một bước tiến trong chiến lược của KuCoin nhằm xây dựng hạ tầng đáng tin cậy, kết nối tài chính truyền thống với nền kinh tế trên chuỗi đang mở rộng, đồng thời giúp các sản phẩm tài chính mới nổi trở nên dễ tiếp cận hơn thông qua những trải nghiệm mà người dùng đã quen thuộc.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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