KuCoin lança a Crypto Cup com premiação total de até 1,4 milhão de USDT durante a temporada internacional de futebol

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas baseadas na confiança e na segurança dos usuários, anunciou hoje o lançamento da KuCoin Crypto Cup, uma campanha global de negociação inspirada na temporada internacional de futebol. A iniciativa será realizada entre 11 de junho e 20 de julho de 2026 e distribuirá até 1,4 milhão de USDT em prêmios.

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À medida que os ativos digitais ampliam sua presença para além da negociação e passam a fazer parte de um número cada vez maior de aplicações financeiras e do cotidiano, grandes eventos globais se tornam oportunidades para aproximar engajamento, participação e utilidade prática. Inspirada pela energia, pela competitividade e pela paixão que marcam a temporada global de futebol, a KuCoin Crypto Cup reúne diferentes formas de participação para usuários de todo o ecossistema da plataforma.

Com o tema "Um troféu em campo. Até 1,4 milhão de USDT para todos os tipos de traders", a KuCoin Crypto Cup foi concebida como uma experiência integrada para os usuários da plataforma, combinando oportunidades de Negociar, Gastar, Fazer Render e Explorar por meio dos produtos Futuros, VIP Premier+, KuCoin Pay, KuCard, Mercado Spot, Margem, Earn e KuMining. Ao reunir acesso ao mercado, oportunidades de negociação, uso prático de criptomoedas no dia a dia, gestão de ativos e recompensas ligadas à mineração em uma única iniciativa, a KuCoin Crypto Cup reforça o compromisso da empresa de tornar os ativos digitais mais acessíveis, úteis e vantajosos para usuários em todo o mundo.

A campanha leva o espírito do futebol global para uma experiência mais ampla de participação no mercado. Os grandes momentos do esporte são marcados por expectativa, ritmo, disciplina e desempenho. A KuCoin Crypto Cup traduz esse mesmo espírito em uma experiência dinâmica dentro do ecossistema da plataforma, permitindo que os usuários participem por meio de diferentes produtos, atividades e programas de recompensa, de acordo com suas estratégias, preferências e perfis de investimento. Em vez de concentrar seus benefícios apenas em traders de alto volume, a campanha foi estruturada para atender usuários em diferentes estágios de sua trajetória no universo cripto — desde quem realiza negociações frequentes ou utiliza criptomoedas no dia a dia até aqueles focados em gestão de ativos e oportunidades de mineração.

Acompanhando o calendário da temporada global de futebol, a KuCoin Crypto Cup será dividida em uma série de etapas temáticas, que vão da Fase de Grupos ao Apito Final. Ao longo da campanha, os participantes poderão disputar competições de negociação em equipe, desafios individuais, sorteios, campanhas de gastos, missões por metas alcançadas, recompensas do KuMining e outras iniciativas que premiam a participação em todo o ecossistema da KuCoin.

Entre os principais destaques da premiação estão o torneio principal de Futuros, com 500 mil USDT em recompensas, e o fundo de premiação VIP Premier+, também de 500 mil USDT. Juntas, essas categorias representam as maiores premiações da KuCoin Crypto Cup. As recompensas adicionais incluem até 150 mil USDT em prêmios para operações Spot e de Margem, cupons de aumento de rendimento e recompensas em dinheiro no Earn, benefícios do KuMining em hardware, poder computacional (hashrate) e compras qualificadas, além de oportunidades de cashback por meio do KuCoin Pay e do KuCard.

Os usuários elegíveis poderão participar da KuCoin Crypto Cup pela plataforma da KuCoin durante todo o período da campanha. Informações completas sobre participação, regras de premiação e critérios de elegibilidade estão disponíveis na página oficial da campanha.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma das principais plataformas globais de criptomoedas e conta com a confiança de mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Reconhecida por sua abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e sólidos mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de negociação eficiente e intuitiva. A KuCoin disponibiliza acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de desenvolver uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade com as regulamentações e voltada para os usuários, contribuindo para o futuro das finanças. A empresa conta com as certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, a companhia consolidou uma forte base global de conformidade regulatória, alcançando marcos importantes, como o registro na AUSTRAC, na Austrália, a obtenção de uma licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Mais informações estão disponíveis em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin