KuCoin Luncurkan Crypto Cup dengan Total Hadiah hingga 1,4 Juta USDT di Tengah Musim Sepak Bola Global

Seiring meluasnya penggunaan aset digital untuk kebutuhan finansial dan aktivitas sehari-hari, berbagai momen global kini menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pengguna. Terinspirasi semangat kompetisi musim sepak bola dunia, KuCoin Crypto Cup ingin menghadirkan beragam cara bagi pengguna untuk berpartisipasi di seluruh ekosistem KuCoin.

Dengan slogan "One Trophy on the Field. Up to 1,400,000 USDT for Every Type of Trader", KuCoin Crypto Cup mewujudkan pengalaman terintegrasi yang menghubungkan berbagai layanan dalam ekosistem KuCoin, mulai dari Trade, Spend, Grow, hingga Explore. Program ini mencakup berbagai produk dan layanan, termasuk Futures, VIP Premier+, KuCoin Pay, KuCard, Spot, Margin, Earn, dan KuMining. Melalui integrasi akses pasar, peluang trading, utilitas aset kripto dalam kehidupan nyata, pengelolaan aset, serta mekanisme imbal hasil berbasis penambangan aset kripto dalam satu program, KuCoin ingin memperluas akses aset digital, serta meningkatkan manfaat dan nilai tambah bagi pengguna di seluruh dunia.

KuCoin Crypto Cup menghadirkan semangat kompetisi sepak bola dalam pengalaman partisipasi pasar yang lebih luas. Jika ajang olahraga besar identik dengan antisipasi, momentum, disiplin, dan performa, maka KuCoin menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam perjalanan pengguna yang dinamis melalui berbagai produk, pengalaman, dan jalur penghargaan yang dapat disesuaikan dengan strategi serta preferensi masing-masing pengguna. Tidak hanya berfokus pada trader dengan volume transaksi terbesar, program ini juga melibatkan beragam pengguna, mulai dari trader aktif, pengguna yang rutin memakai aset kripto untuk keperluan sehari-hari, mengelola aset, hingga mengeksplorasi peluang melalui aktivitas penambangan.

Serupa dengan alur kompetisi sepak bola global, KuCoin Crypto Cup akan berlangsung dalam beberapa fase, mulai dari Group Stage hingga Final Whistle. Selama program berlangsung, pengguna dapat mengikuti kompetisi trading beregu, tantangan individu, undian berhadiah, aktivitas transaksi, misi pencapaian tertentu, program KuMining, serta berbagai program insentif lain yang mendorong partisipasi di seluruh ekosistem KuCoin.

Dua kategori hadiah utama dalam KuCoin Crypto Cup mencakup kompetisi Futures dengan total hadiah 500.000 USDT, serta program VIP Premier+ yang juga menawarkan hadiah senilai 500.000 USDT. Selain itu, peserta dapat memperoleh hadiah lainnya, termasuk hadiah Spot dan Margin hingga 150.000 USDT, kupon Earn rate-up dan hadiah tunai, perangkat keras KuMining serta hadiah berbasis hashrate, hingga berbagai penawaran cashback melalui KuCoin Pay dan KuCard.

Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengikuti KuCoin Crypto Cup melalui platform KuCoin selama periode ini berlangsung. Informasi selengkapnya mengenai mekanisme partisipasi, ketentuan hadiah, dan persyaratan program tersedia pada laman resmi program ini.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin