KuCoin ra mắt Crypto Cup với quỹ thưởng lên tới 1.400.000 USDT trong mùa bóng đá toàn cầu

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 11 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ --KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay công bố ra mắt KuCoin Crypto Cup, chiến dịch giao dịch trong mùa bóng đá toàn cầu diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, với tổng quỹ thưởng lên tới 1.400.000 USDT.

Khi tài sản số tiếp tục vượt ra ngoài phạm vi giao dịch để được ứng dụng rộng rãi hơn trong các hoạt động tài chính và đời sống hằng ngày, các sự kiện lớn mang tầm toàn cầu đang ngày càng trở thành cơ hội để kết nối sự tham gia, mức độ tương tác và giá trị ứng dụng trong thực tế. Lấy cảm hứng từ bầu không khí sôi động, tính cạnh tranh và niềm hứng khởi chung của mùa bóng đá toàn cầu, KuCoin Crypto Cup quy tụ nhiều hình thức tham gia khác nhau dành cho người dùng trên toàn bộ hệ sinh thái KuCoin.

Được xây dựng xoay quanh thông điệp "Một chiếc cúp trên sân cỏ. Lên tới 1.400.000 USDT dành cho mọi loại nhà giao dịch", KuCoin Crypto Cup được thiết kế như một hành trình kết nối người dùng liền mạch trong hệ sinh thái KuCoin, quy tụ các trải nghiệm Giao dịch (Trade), Chi tiêu (Spend), Gia tăng tài sản (Grow) và Khám phá (Explore) thông qua các sản phẩm Futures, VIP Premier +, KuCoin Pay, KuCard, Spot, Margin, Earn và KuMining. Bằng cách kết hợp khả năng tiếp cận thị trường, cơ hội giao dịch, tiện ích tiền mã hóa trong đời sống thực, quản lý tài sản và các phần thưởng dựa trên hoạt động khai thác trong cùng một chiến dịch, KuCoin Crypto Cup phản ánh cam kết toàn diện hơn của KuCoin trong việc giúp tài sản số trở nên dễ tiếp cận hơn, hữu ích hơn và nhiều phần thưởng hơn cho người dùng trên toàn thế giới.

KuCoin Crypto Cup đưa bầu không khí sôi động của bóng đá toàn cầu vào một trải nghiệm tham gia thị trường mở rộng hơn. Những sự kiện thể thao lớn thường được định hình bởi sự mong đợi, động lực, tính kỷ luật và hiệu suất. KuCoin Crypto Cup biến tinh thần đó thành một hành trình hệ sinh thái năng động, nơi người dùng có thể tham gia thông qua nhiều sản phẩm, trải nghiệm và hình thức phần thưởng khác nhau dựa trên chiến lược, sở thích và phong cách tham gia của riêng mình. Thay vì chỉ tập trung vào những nhà giao dịch có khối lượng giao dịch hàng đầu, chiến dịch được cấu trúc để hỗ trợ người dùng ở nhiều giai đoạn khác nhau trên hành trình tiền mã hóa của họ — từ giao dịch tích cực và chi tiêu hằng ngày đến quản lý tài sản và khám phá các hoạt động khai thác tiền mã hóa.

Theo diễn biến của mùa bóng đá toàn cầu, KuCoin Crypto Cup sẽ diễn ra qua một loạt giai đoạn tham gia theo chủ đề, từ Vòng bảng (Group Stage) đến Hồi còi mãn cuộc (Final Whistle). Trong suốt chiến dịch, người dùng có thể tham gia các cuộc thi giao dịch theo đội, thử thách cá nhân, quay số may mắn, hoạt động chi tiêu, nhiệm vụ cột mốc, phần thưởng KuMining cùng nhiều chương trình phần thưởng khác nhằm khuyến khích sự tham gia trên toàn bộ hệ sinh thái KuCoin.

Các hạng mục phần thưởng trọng tâm bao gồm giải đấu chính Futures với quỹ thưởng 500.000 USDT và quỹ thưởng VIP Premier + trị giá 500.000 USDT, cùng nhau tạo thành các hạng mục phần thưởng lớn nhất của KuCoin Crypto Cup. Các phần thưởng bổ sung bao gồm phần thưởng Spot và Margin với tổng giá trị lên tới 150.000 USDT, phiếu ưu đãi tăng lãi suất và phần thưởng tiền mặt của Earn, phần cứng KuMining, phần thưởng tỷ lệ băm (hashrate) và phần thưởng dựa trên hoạt động mua sắm sản phẩm, cùng các cơ hội hoàn tiền thông qua KuCoin Pay và KuCard.

Người dùng đủ điều kiện có thể tham gia KuCoin Crypto Cup thông qua nền tảng KuCoin trong thời gian diễn ra chiến dịch. Thông tin chi tiết về cách thức tham gia, quy tắc nhận thưởng và các yêu cầu đủ điều kiện tham gia được công bố trên trang chính thức của chiến dịch.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tin cậy. Được biết đến với cách tiếp cận đặt người dùng lên hàng đầu, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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SOURCE KuCoin