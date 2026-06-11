KuCoin lanza la Crypto Cup con un lote de premios de hasta 1.400.000 USDT durante la temporada futbolística mundial

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció el lanzamiento de KuCoin Crypto Cup, una campaña mundial de trading durante la temporada de fútbol, que se celebrará del 11 de junio al 20 de julio de 2026, con un lote de recompensas de hasta 1.400.000 USDT.

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A medida que los activos digitales van más allá del ámbito bursátil para extenderse a ámbitos financieros más amplios y a situaciones cotidianas, los grandes acontecimientos mundiales se convierten cada vez más en oportunidades para vincular la participación con el compromiso y las utilidades en el mundo real. Inspirada en la energía, la competición y la emoción compartida de la temporada futbolística mundial, la KuCoin Crypto Cup ofrece a los usuarios diferentes maneras de participar en todo el ecosistema de KuCoin.

Centrada en el mensaje "Un trofeo en juego. Hasta 1.400.000 USDT para todo tipo de operadores", KuCoin Crypto Cup está concebida como un recorrido integrado para el usuario a través del ecosistema de KuCoin, que reúne las experiencias de operar, gastar, crecer y explorar mediante futuros, VIP Premier +, KuCoin Pay, KuCard, Spot, Margin, Earn y KuMining. Al combinar acceso al mercado, oportunidades de trading, utilidad real de criptomonedas, gestión de activos y recompensas por minería en una sola campaña, la KuCoin Crypto Cup refleja el compromiso general de KuCoin de hacer que los activos digitales sean más accesibles, útiles y rentables para los usuarios de todo el mundo.

La KuCoin Crypto Cup aporta la energía del fútbol mundial a una experiencia de participación en el mercado más amplia. Los grandes momentos deportivos se caracterizan por las expectativas, el impulso, la disciplina y el rendimiento. La KuCoin Crypto Cup plasma ese mismo espíritu en un recorrido dinámico por el ecosistema en el que los usuarios pueden participar con diferentes productos, experiencias y vías de recompensa en función de sus propias estrategias, preferencias y estilos de participación. En lugar de centrarse únicamente en los operadores con mayor volumen, la campaña está diseñada para apoyar a los usuarios en diferentes etapas de su trayectoria en el ámbito de las criptomonedas, desde trading activo y gastos cotidianos hasta gestión de activos y exploración relacionada con la minería.

Siguiendo el ritmo de la temporada futbolística mundial, la KuCoin Crypto Cup avanzará mediante una serie de fases temáticas participativas, desde la fase de grupos hasta el último segundo cuando suene el silbato de la final. A lo largo de la campaña, los usuarios podrán participar en competiciones de trading por equipos, desafíos individuales, sorteos, actividades de transacciones y tareas por hitos, recompensas de KuMining y otros programas de recompensas que premian la participación en todo el ecosistema de KuCoin.

Los aspectos más destacados del programa de recompensas son los siguientes: torneo principal de futuros de 500.000 USDT y premio VIP Premier + de 500.000 USDT, que, en conjunto, constituyen las categorías de premios más importantes de la KuCoin Crypto Cup. Otras recompensas incluyen recompensas en spot y márgenes de hasta 150.000 USDT, ganar cupones de descuento y recompensas en efectivo, hardware de KuMining, tasa de hash y recompensas por compra, así como oportunidades de reembolso de KuCoin Pay y KuCard.

Los usuarios que cumplan los requisitos pueden unirse a la KuCoin Crypto Cup en la plataforma KuCoin durante el periodo de la campaña. Los detalles completos sobre cómo participar, las normas de las recompensas y los requisitos de participación están disponibles en la página oficial de la campaña.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una sólida base de cumplimiento normativo a nivel mundial, que se destaca por hitos clave como el registro de AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin