KuCoin lança edição limitada do KuCard em parceria com o Tomorrowland Winter antes do evento

Design de cartão Visa inspirado no festival estreia no Tomorrowland Winter, com lista de espera de acesso antecipado disponível no KuCoin Base Point

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder no setor de criptomoedas, baseada na confiança, anunciou hoje o KuCard Edição Limitada Tomorrowland, um cartão de pagamento virtual colaborativo especial criado no âmbito da parceria da KuCoin com o Tomorrowland. O cartão Visa de edição limitada apresenta um design inspirado no festival que reflete o universo visual imersivo do Tomorrowland e será revelado durante o Tomorrowland Winter 2026 em Alpe d'Huez, França.

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O KuCard Edição Limitada Tomorrowland integra o ecossistema de pagamentos digitais da KuCoin com elementos visuais inspirados nos temas artísticos característicos do Tomorrowland. O design do cartão apresenta padrões de partículas verdes luminosas que remetem à estética do festival, marcada por luz, movimento e uma narrativa futurista.

O KuCard, que em breve será emitido na rede Visao, foi projetado para permitir pagamentos com lastro em cripto em milhões de estabelecimentos onde a bandeira Visa é aceita, assim que estiver disponível. O cartão virtual Tomorrowland de edição limitada será lançado num futuro próximo e em quantidades limitadas.

BC Wong, CEO da KuCoin, afirmou:

"O Tomorrowland reúne uma comunidade global em torno da criatividade, da música e de experiências compartilhadas. A introdução do KuCard Edição Limitada Tomorrowland nesse ambiente reflete como as finanças digitais podem se conectar à cultura de maneiras significativas. Por meio dessa colaboração, esperamos explorar como pagamentos habilitados por cripto podem se integrar gradualmente ao cotidiano, ao mesmo tempo em que oferecemos aos primeiros apoiadores do ecossistema KuCard a oportunidade de interagir com o conceito em estágio inicial."

O KuCard Edição Limitada Tomorrowland será apresentado no local durante o Tomorrowland Winter 2026, que ocorre de 21 a 28 de março em Alpe d'Huez e recebe um público global de fãs de música eletrônica, com cerca de 24.000 visitantes por dia.

Os participantes do festival poderão visitar o KuCoin Base Point na área principal do festival para conferir o design do cartão e se inscrever na lista de espera de acesso antecipado. Os participantes que se inscreverem na lista de espera receberão atualizações e terão acesso prioritário antes do lançamento oficial do cartão. A ativação no local faz parte da presença mais ampla da KuCoin no festival, sob o tema "Guiados para o futuro", conectando tecnologia digital, cultura e experiências de pagamento do futuro no ambiente do Tomorrowland.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, confiável para mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação à vista e de futuros, administração de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. A KuCoin continua expandindo sua presença regulada sob a liderança de seu CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais sólido e confiável.

Saiba mais: www.kucoin.com

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FONTE KuCoin