KuCoin Lansir Tomorrowland Limited-Edition KuCard Menjelang Ajang Tomorrowland Winter

Tomorrowland Limited-Edition KuCard menggabungkan ekosistem pembayaran digital KuCoin dengan elemen visual yang terinspirasi dari tema artistik khas Tomorrowland. Desain kartu ini menampilkan motif partikel hijau berkilau yang mencerminkan estetika festival Tomorrowland yang penuh cahaya, gerakan, dan nuansa futuristik.

KuCard ini, segera diterbitkan melalui jaringan Visa, mendukung transaksi pembayaran berbasiskan kripto di jutaan pihak penjual (merchant) yang menerima kartu pembayaran Visa. Kartu virtual edisi terbatas Tomorrowland ini akan dirilis pada tahap berikutnya dalam jumlah terbatas.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan:

"Tomorrowland menyatukan komunitas global melalui kreativitas, musik, dan pengalaman kolektif. Peluncuran Tomorrowland Limited-Edition KuCard membuktikan konektivitas keuangan digital dengan elemen kultural. Melalui kolaborasi ini, kami mengeksplorasi integrasi metode pembayaran berbasiskan kripto dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memberikan kesempatan bagi pengguna awal untuk berpartisipasi secara lebih awal dalam ekosistem KuCard."

Tomorrowland Limited-Edition KuCard akan hadir secara langsung di lokasi Tomorrowland Winter 2026 yang berlangsung pada 21–28 Maret di Alpe d'Huez, diikuti audiens global yang mencakup pencinta musik elektronik dengan jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 24.000 orang setiap hari.

Pengunjung festival dapat berkunjung ke KuCoin Base Point yang terletak di area utama festival untuk melihat desain kartu ini, serta melakukan registrasi dalam daftar tunggu akses awal. Peserta yang bergabung dalam daftar tunggu ini akan menerima kabar terbaru, serta akses prioritas sebelum kartu tersedia untuk publik. Program aktivasi di lokasi ini merupakan bagian dari partisipasi KuCoin di festival yang bertema "Guided into the Future" tersebut. Ajang ini menghubungkan teknologi digital, budaya, dan layanan pembayaran masa depan dalam ekosistem Tomorrowland.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Platform ini menyediakan layanan aset digital yang inovatif dan memenuhi regulasi, termasuk akses ke lebih dari 1.000 token, spot trading, dan futures trading, institutional wealth management, serta dompet Web3.

Selain pengakuan dari Forbes dan Hurun, KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022, sebagai bukti dari komitmen terhadap standar keamanan tingkat tinggi. Dengan registrasi AUSTRAC di Australia dan lisensi MiCA di Austria, KuCoin terus memperluas kepatuhan regulasi di berbagai wilayah di bawah kepemimpinan CEO BC Wong, guna membangun ekosistem aset digital yang andal dan tepercaya.

