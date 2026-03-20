KuCoin revela la tarjeta KuCard de edición limitada de Tomorrowland antes del Tomorrowland Winter

El diseño de la tarjeta Visa inspirado en festivales debuta en Tomorrowland Winter y ya hay una lista de espera de acceso anticipado disponible en KuCoin Base Point

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma mundial líder de criptomonedas basada en la confianza, anunció hoy la KuCard de edición limitada de Tomorrowland, una tarjeta de pago virtual colaborativa especialmente creada bajo la asociación de KuCoin con Tomorrowland. La tarjeta Visa de edición limitada presenta un diseño inspirado en festivales que refleja el universo visual e inmersivo de Tomorrowland y se dará a conocer durante el Tomorrowland Winter 2026 en Alpe d'Huez, Francia.

1

La tarjeta KuCard de edición limitada de Tomorrowland integra el ecosistema de pagos digitales de KuCoin con elementos visuales inspirados en los temas artísticos característicos de Tomorrowland. El diseño de la tarjeta presenta estampados de partículas verdes luminosas que reflejan la estética del festival basada en la luz, el movimiento y la narración futurista.

La tarjeta KuCard, que pronto se emitirá en la red Visa, está diseñada para permitir pagos con criptomonedas en millones de comercios que aceptan Visa, una vez que esté disponible. La tarjeta virtual de edición limitada de Tomorrowland se lanzará más adelante y en cantidades limitadas.

BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, comentó:

"Tomorrowland reúne a una comunidad mundial en torno a la creatividad, la música y las experiencias compartidas. La presentación de la tarjeta KuCard de Tomorrowland, de edición limitada, en este contexto refleja cómo las finanzas digitales pueden conectar con la cultura de manera significativa. Mediante esta colaboración, esperamos explorar cómo los pagos con criptomonedas pueden integrarse de forma gradual en la vida cotidiana, a la vez que brindamos a los primeros usuarios del ecosistema KuCard la oportunidad de familiarizarse con el concepto en una etapa temprana".

La tarjeta KuCard de edición limitada de Tomorrowland se presentará en el recinto durante Tomorrowland Winter 2026, que se llevará a cabo del 21 al 28 de marzo en Alpe d'Huez y acogerá a un público mundial de aficionados a la música electrónica, con alrededor de 24.000 visitantes diarios.

Los asistentes al festival podrán visitar el punto base de KuCoin en la zona principal del festival para ver el diseño de la tarjeta e inscribirse en la lista de espera para el acceso anticipado. Los participantes que se unan a la lista de espera recibirán actualizaciones y acceso prioritario antes de que la tarjeta esté disponible para el público en general. La activación en el lugar forma parte de la presencia más amplia de KuCoin en el festival, bajo el lema "Guiados hacia el futuro", que conecta la tecnología digital, la cultura y las experiencias de pago del futuro dentro del entorno de Tomorrowland.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores de activos digitales, que ofrecen acceso a más de 1.000 tokens cotizados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo la dirección de su director ejecutivo, BC Wong, para construir un ecosistema de activos digitales fiable y de confianza.

Más información: www.kucoin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937862/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin